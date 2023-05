«Vinn eller forsvinn»: – Kjenner det mentalt

Se den tredje og avgjørende semifinalen mellom Storhamar og Sola i seriesluttspillet klokka 20 på TV 2 Play!

Fredag kveld skal det avgjøres hvem av Sola og Storhamar som går til finale.

Sola vant den første semifinalen etter ekstraomganger, før Storhamar slo tilbake i den andre. Da scoret Anniken Obaidli vinnermålet på straffe under med under halvminuttet igjen.

– Hun er iskald når det gjelder, så det var ikke noen andre som kunne ta den, sier lagkamerat Tina Abdulla.

Tett program

Storhamar har hatt en historisk sesong og har for aller første gang spilt i Champions League. Det har ført til et tettere og tøffere kampprogram for Hamar-kvinnene enn tidligere sesonger.

– Man merker det på kroppen. Det har vært mye reising og mange tøffe kamper. Man kjenner det på kroppen, men også mentalt. Nå er det å bare ta ut det siste man har, sier Abdulla.

25-åringen kom til Storhamar fra tyske Borussia-Dortmund før denne sesongen.

Da den forrige semifinalen ble spilt 10. mai fortalte Obaidli at de var helt kjørt på slutten.

– Det er tøft å stå i sånne kamper, spesielt når de er så tette og det er viktig at man er på. Det kjennes godt, sier moldenseren.

TØFT: Storhamars Anniken Obaidli må vinne for å gå til finalen i sluttspillet. De tidligere oppgjørene mot Sola har vært svært jevne. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Lader opp

– Man merket det i siste kamp at de siste ti minuttene der, det var tungt for alle, tilføyer Abdulla.

Obaidli er toppscorer i sluttspillet med 31 mål på fire kamper og har storspilt hele sesongen. Abdulla står med 15 mål på like mange kamper.

Lagkameratene er også samboere. Nå avslører duoen hvordan de lader opp til «Vinn eller forsvinn»-kampen.

– Det er vel å få spist havregrøt til frokost og match-prep på gymmen. Tina liker å legge seg nedpå og ta seg en lur. Det er vel egentlig det meste, sier Obaidli.