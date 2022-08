Vil dytte Elverum ned fra tronen: - Det er realistisk

Se Kolstad-Nærbø på TV 2 Sport 2 og Play fra kl. 19.00.

Trøndersk luft, norsk vann i springen, leilighet og forlovelse. Det går godt for Torbjørn Bergerud om dagen.

– Ja, det flyter bra altså. Det er faktisk veldig deilig. Og det er noe med den norske lufta. Det er noe eget her oppe. Vannet må vi heller ikke glemme, det har jeg nevnt så mange ganger. Vannet fra springen. Det er en helt annen verden enn det er der nede, smiler Kolstad-keeperen.

Etter sju år på reisefot er 28-åringen tilbake på norsk jord. Da det ble klart at han skulle forlate den danske seriemesteren GOG forventet mange at veien videre skulle gå til Paris og Paris Saint-Germain.

Sånn ble det altså ikke.

– Paris var der. Det er vel en dårlig skjult hemmelighet. Det føltes faktisk ikke riktig, og det var egentlig uavhengig av det som skjedde her oppe. Da det kom til stykke så føltes det ikke riktig, rett og slett, for meg å skulle spille der nede. Da det dukket opp dette med Kolstad så følte man på det med engang, at det her er vanvittig spennende, forklarer Bergerud.

– En stor feil

En av dem som var sterkt uenig i Bergeruds klubbvalg var tidligere lagkamerat på landslaget, Bjarte Myrhol.

I Viaplays EM-studio i januar sa han blant annet følgende:

IKKE IMPONERT: Under EM-studio i januar virket ikke Bjarte Myrhol å være særlig imponert over Torbjørn Bergeruds klubbvalg. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det er ikke jeg enig i, i hvert fall. Å takke nei til PSG tror jeg er en stor feil. Sorry. Tenk å bo i Paris og få lov til å være med det laget videre. Det hadde jeg aldri gjort, sa den tidligere landslagskapteinen.

Selv må Bergerud dra på smilebåndet av 40-åringens kommentar.

– Det var jeg egentlig ganske godt forberedt på. Det hadde overrasket meg hvis det ikke hadde kommet noen reaksjoner, egentlig, med tanke på hvordan ting så ut, sier Bergerud og fortsetter:

– Men jeg tror Bjarte, og egentlig de andre som hadde en sterk mening om at dette kanskje var et dårlig valg, også skjønner at hvis noe føles riktig eller noe annet føles veldig feil, så går man jo til den siden der ting føles riktig. Det her er jo for meg. Det er jo ikke de som skal noe sted.

Stortrives i Trondheim

Utenfor Kolstad Arena er det i alle fall tydelig at Bergerud er en mann som trives. Han angrer ikke et sekund på at han valgte Trondheim framfor Paris.

– Det må jo føles riktig for meg og Karoline. At vi to, sammen, kan dra et sted hvor vi tenker at dette kan bli bra. Det er det vi har gjort, sier Bergerud, som åpner for å bli i Kolstad karrieren ut.

– Ja, det ser jeg for meg. Jeg må jo prestere. Klubben, vi, må ta noen steg alle sammen. Så får man se hva framtiden bringer. Når har jeg kontrakt i fire år, så får man se hva som skjer, smiler han.

SISTE KAPITTEL? Om alt går slik Bergerud vil, avsluttes håndballkarrieren i Trondheim. Foto: Frank Lervik

Selv om han har en fortid i blant verdensstjerner i tyske Flensburg og danske GOG, håper landslagskeeperen nå at man går mot et løft i norsk håndball.

– Sett over de siste sesongene er jo ikke den norske ligaen helt på nivå med Danmark, Tyskland, Frankrike og så videre. Men vi håper jo nå at vi kan få styrket den norske ligaen, og så er det jo kult at Kolstad nå viser enda tydeligere at det er muligheter for å kanskje kunne bygge opp noe, sier Bergerud og fortsetter:

– Det er sterke signeringer, en tanke og en idé om det som skal skje framover som ser enormt spennende ut. Så er det vår jobb når vi kommer hit at det lykkes. Det er vi som må levere på banen til syvende og sist, og det har jeg fortsatt tro på at vi kan.

Advarer Elverum

Sammen med nysigneringer som som Sigvaldi Gudjónsson, Vetle Eck Aga og Magnus Gullerud har Bergerud og co allerede startet jakten på suverene Elverum.

Neste sommer kommer også Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen inn portene på Kolstad Arena, men Bergerud tror Elverum kan få kamp allerede denne sesongen.

– Det er realistisk, men det kreves en stor jobb. Elverum har bygd opp noe over lang tid og står veldig godt i det. Jeg tror vi kan hamle opp med dem, men vi må være ordentlig gode. Det er i sluttspillet at ting avgjøres, men jeg tror vi fint kan hamle opp med Elverum, sier han.

Elverum har vunnet ni strake sluttspills-gull og forrige sesong slo de til med en historisk trippel.

TRONSKIFTE? Elverum har tatt sluttspills-gull de siste ni sesongene. Nå byr imidlertid Kolstad opp til kamp. Foto: Tor Erik Schrøder

I Trondheim lar man seg allikevel ikke skremme av den slags. Onsdag serieåpner Kolstad hjemme mot Nærbø. Da skal de vise konkurrentene at de mener alvor.

– Vi må nok se at vi er en utfordrer i det her. Elverum er favoritter, det er de som har historien på sin side, men jeg håper at vi kan bryte opp litt i den historien som ligger der. Jeg vil gjerne bidra til at vi kan vinne noe, vi vil gjerne vinne noe i år. Vi kan bli ordentlig gode, avslutter en selvsikker Bergerud.