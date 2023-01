Vil bli kvitt «forbannelsen»: – Unner dem det

TILBAKE: Magnus Abelvik Rød er tilbake i mesterskap for Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen

I forrige EM ble de norske håndballgutta endelig kvitt det mye omtalte «Spania-spøkelse».

Det var første gang siden 1997 og 19 kamper at Norge slo Spania.

Men en som kun har vært med å tape mot spanjolene er Magnus Abelvik Rød. Bakspilleren var ute med skade under fjorårets EM.

– Alle de gutta her har klart å få vekk den forbannelsen, men jeg venter litt på den jeg nå, forteller 25-åringen.

– Skulle gjerne hatt den seieren selv

Onsdag kveld avgjøres Norges VM-skjebne. Det har blitt kvartfinale-exit de tre siste mesterskapene.

I VM 2021 var det nettopp Spania som stakk av med semifinaleplassen over de norske håndballgutta.

Og da var Abelvik Rød med.

– Når man ikke har slått en motstander så føler man at man er der, selv om Norge er det viktigste, at man skulle gjerne hatt den seieren selv også, forteller Flensburg-spilleren.

Gøran Johannessen har heller ikke vært med å vinne over spanjolene. Abelvik Rød ønsker nå å bli kvitt «spøkelset» en gang for alle.

– Jeg unner dem det

Norge har vunnet samtlige seks kamper i gruppespillet i VM. TV 2s håndballekspert tror onsdagens kvartfinale blir tøff, men holder spesielt ett lag som favoritter.

– Vi har gjort jobben vi skulle gjøre - Norge vant gruppa i gruppespillet og i hovedrunden. Det var forventet. Hvis ikke hadde det sett mørkt ut, sier Bent Svele.

– Det er solid, mange spillere er brukt, og ingen er kjørt tomme. Troppen er disponert fint og flott. Nå er Norge knepne favoritter mot Spania, legger han til.

Svele trekker frem at det er spesielt spillestilen til spanjolene Norge har slitt med tidligere. De har også en målvaktsduo i verdensklasse.

– Det viktigste er at hvis Norge klarer å slå Spania i et mesterskap for andre gang på rad, er de tilbake førersetet. Jeg tror det kommer til å bli tøft, sier håndballeksperten.

– Blir Johannessen og Abelvik Rød kvitt «Spania-spøkelset»?

– Jeg unner dem det. For dem personlig skjønner jeg at det er en greie.