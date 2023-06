Vil bli hele Norges klubblag

Høsten 2021 annonserte Kolstad sin nye storsatsning: bli Norges beste lag i løpet 2024 og en dag hevde seg i Champions League.



Onsdag har Kolstad matchball i sluttspillfinalen mot Elveurm. Trønderne leder 2-1 i kamper og kan sikre klubbens tredje gull denne sesongen.

Vinneren av sluttspillet får muligheten til å søke om plass i Champions League. Elverum har vunnet de siste ni sluttspillene og vært med i den gjeveste, europeiske selskapet i en årrekke.

Se Elverum mot Kolstad onsdag fra kl.18.00 på TV 2 Sport 2 og Play

– Hvor viktig er den Champions League-plassen for dere?

– Viktig. Vi har kommet hit fordi vi har en ambisjon om å spille Champions League og på sikt vinne det. Så selvfølgelig få en plass allerede nå etter første sesongen vil være veldig bra, og veldig viktig for oss og klubben, forteller landslagsmålvakt og Kolstad-spiller Torbjørn Bergerud.

Inspirert av fotballnaboene

Bergerud kom til trønderklubben før inneværende sesong i likhet med landslagskollegene Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga. De islandske landslagsspillerne Janus Smarason og Sigvaldi Gudjonsson ble også en del av laget i fjor sommer.

Denne sommeren kommer ytterligere tre norske landslagsspillere: Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

– Jeg får frysninger på ryggen og gåsehud på hele kroppen. Jeg gleder meg veldig, sier Bergerud og smiler.

Nå ønsker de å bli hele Norges klubblag på håndballsiden - akkurat som fotballnaboene Rosenborg var i sin tid da de spilte ute i Europa.

DRØMMER: Kolstad ønsker å bli hele Norges klubblag på håndballsiden når de en dag skal ut i Europa. Foto: Espen Bye / TV 2

– Vi ønsker at folk skrur på skjermen når vi er ute i Europa og heier på oss. At vi i lille Norge får etablert et skikkelig Champions League-lag som skal kjempe om tittelen. Det er drømmen og målet. Så på veien dit vil vi bidra på hjemmebane og skape litt engasjement, sier Magnus Gullerud.

Trønderklubben skal på regionsturné i sommer og så kjøre i gang håndballskoler i Oslo, Bergen og Tromsø.

– Det er jo en av faktorene som kan spille inn. At man blir sett i litt større deler av Norge enn akkurat bare i Trondheim og når vi spiller på bortebane. Et lite skritt på veien hvert fall, forteller Bergerud.

Hyller publikum

Denne sesongen har de solgt ut Trondheim Spektrum to ganger. Sluttspillfinalene har også bydd på fullsatt Kolstad Arena og Terningen Arena.

– Det har vist at det ligger noe i håndball-Norge. Folk piper, buer, klapper og skriker. Det har vært fryktelig trøkk på kampene, noe vi har etterlyst litt gjennom sesongen. Rett og slett få det norske publikumet blir litt mer gærne.

– Det har man sett i finalespillet. Da siste scoring i siste sekund kom i kamp tre, så rives nesten hele Kolstad Arena ned. Jeg har fryktelig lyst til å ta seieren og gullet nede i Elverum på onsdag, legger Bergerud til.