– Vi trenger ikke se de med gullmedaljene

Det ble helbom i EM i januar, men for de norske håndballgutta snudde trenden da de sikret OL-billetten til Paris forrige uke.

Og to stykker som var helt sentrale i snuoperasjonen var Sander Sagosen og Tobias Grøndahl. Et nyetablert samarbeid som blomstret i Ungarn.

– Å spille med Sander er griselett. Jeg sier en ting til han og så nikker han, og vi skjønner hverandre. Og det ble bare bedre og bedre, sier Tobias Grøndahl.

– Det at vi skjønner hverandre så bra på så kort tid nå, er kult.



Sagosen roser landslagskollegaens utvikling på landslaget.

– Han hadde en stor rolle i januar og da lyktes det vel egentlig ikke i det mesterskapet, verken for han eller meg. Men så klarer vi å jobbe hardt den uka og vi bruker mye tid utenfor banen på å se håndball sammen og dyrker tankene våre, sier Kolstad-profilen.



Roser kollegaen

Elverums playmaker har vært med i de to siste mesterskapene for de norske håndballgutta, men i OL-kvalifiseringen fikk Grøndahl en større rolle i skadefraværet av Gøran Johannessen.



– Han kan ekstremt mye håndball og han har noen spennende ideer som vi jobber sammen med. Tobias er en som skal være med å lede det norske landslaget i årene som kommer også, er dommen til Sagosen.



– Han kommer inn og er uredd. Jeg kan se mye av han i meg selv også - man går utpå der, tar de oppgavene man får, og tør å stå i det. Det viser han virkelig i OL-kvaliken, at han er mann for oppgaven.



Grøndahl gliser stort når TV 2 forteller de gode ordene fra Sagosen.

– Det er veldig hyggelige ord å få av en spiller som har vært typ verdens beste de siste ti årene, er svaret til Grøndahl.



– Jeg kjenner meg igjen i Sander også. Vi er veldig like der - tar ansvar, har meninger, kan også diskutere og ha feil. Det er det som gjorde at vi fikk denne samhandlingen og prestasjonene.



– Ikke superfan av Elverum

Kolstad gjorde rent bord i hjemlig liga i fjor - tre gull av tre mulige i serien, NM og sluttspill.

Da tok de for alvor over tronen etter at Elverum har vært på toppen av norsk håndball i en årrekke.

I inneværende sesong har trønderne allerede blitt norgesmestre. Lørdag kan de sikre sitt andre seriegull på rad med seier over rivalen.

– Elverum er vår største konkurrent og vår største utfordrer. Det er blitt et lite «El Clásico» i norsk håndball det der. Kolstad mot Elverum er alltid gøy og det ligger litt ekstra i potten, i alle fall for vår del, og for Elverum for den saks skyld, som kan spolere gullfesten, forteller Sagosen.



Grøndahl er inne i sin siste sesong i Elverum før han setter kursen mot den danske storklubben GOG.

– Det er en litt merkelig setting. Du står og kjemper for OL-plass, det kuleste du kan oppleve som håndballspiller. Man står sammen og ofrer alt mulig for hverandre. Nå skal vi kjempe om å ta gull på hvert vårt lag, sier Grøndahl.



Se Kolstad-Elverum på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag fra kl.16.30.

– Om vi kan utsette gullfesten til Kolstad litt, hadde det vært helt fint. Vi trenger ikke å se de med gullmedaljene rundt halsen for mange ganger. Hvis vi kunne stukket noen kjepper i hjula der, så hadde det vært helt perfekt, svarer Grøndahl.



Lørdag er samarbeidet mellom de to bakspillerne satt på pause.

– Hva er ditt personlige forhold til Elverum?

– Jeg likte ikke Elverum da jeg spilte for Haslum før i tiden og jeg er ikke sånn superfan av Elverum nå. Det veldig bra alt det de har fått til for norsk håndball og de har virkelig vært noen som har gått foran og lagt løypa for oss. Så håper jeg at vi skal fortsette og ta over det flaggskipet, sier Sagosen som tok sin første medalje med Kolstad i februar.