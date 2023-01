I forrige oppgjør tok Molde en knepen seier mot Storhamar på bortebane. Nå er søstrene Obaidli igjen klare for duell.

Mona Obaidli troner øverst på årets toppscorerliste i REMA 1000-ligaen denne sesongen med 92 mål på 12 kamper. Onsdag får hun og Sherin besøk av søsteren Annikken hjemme i rosebyen.

Molde har den siste tiden hatt et godt tak på Storhamar, og gått seirende ut av de to siste møtene mot serietoeren. Forrige oppgjør endte med seier til Molde (36 - 33) borte i Boligpartner Arena.

Går for seier

– Vi går inn i hver kamp med en tanke om at vi skal vinne. Vi skal gi alt for å ta seieren på hjemmebane, sier Mona Obaidli.

På spørsmål om grunnen til at Storhamar har slitt mot dem i de siste møtene, tror hun at det bunner mye i deres angrepsspill.

– Vi et godt lag offensivt, også har vi Sherin på linja som mange passer veldig på. Det skaper mye rom og muligheter for oss bakspillerne, forklarer hun.

TOPPSCORER: Mona Obaidli er tydelig på at hun ønsker å gjøre sitt for at laget skal seire i hver eneste kamp. Foto: Frank Lervik / TV 2

Søsterduell

Anniken Obaidli forlot Molde til fordel for Champions League-laget Storhamar før 21/22-sesongen.

Mona Obaidli har planen klar for å stoppe søsteren.

– Vi må stå kompakt og stå høyt på henne. Hun er ekstremt god i duellspillet, men har den siste tiden også fyrt av noen fantastiske hoppskudd, sier hun.

Spøker med hverandre før møtet

Hun kan fortelle at de tre søstrene har jevnlig kontakt og hjelper hverandre i håndballhverdagen.

– Vi har spøkt litt frem og tilbake i forkant av kampen om ikke hun kan fortelle oss om taktikken deres. Vi støtter hverandre hele veien, men når vi spiller mot hverandre er det kun det å vinne kampen som er fokuset.

– Vi er ikke venner på banen. Da er jeg kun opptatt av å gjøre mitt for å vinne, legger Mona Obaidli til.

Anniken Obaidli sier seg enig i søsterens uttalelser.

– Når man er søsken og møter hverandre på banen blir det litt sånn at man ikke er venner på banen, men vi er alltid ferdig med det så fort sluttsignalet går.

Hun understreker at de unner hverandre gode prestasjoner, og er flinke til å diskutere med hverandre i forkant av møter med ulike motstandere.

– Det blir en tøff oppgave mot Molde på bortebane, men vi er revansjelystne og godt forberedt, sier Anniken Obaidli.

REVANSJELYSTEN: Anniken Obaidli synes alltid det er spesielt å møte søstrene sine i kamp. Foto: Javad Parsa/NTB

Må snu skuta

Molde-trener Tor Oddvar Moen uttalte i et tidligere intervju med TV 2 at han mente laget hans har kapasitet til å slåss om medalje i årets serie. Det står han fortsatt fast ved.

– Det er foreløpig tett på tabellen og ikke langt opp på medaljeplass for vår del. Så langt i sesongen har det ikke rulla helt vår vei, men det ligger fortsatt i våre hender, og fremover handler det om å få skuta til å gå den veien vi ønsker, sier han.

Røper ingen detaljer

Foran møtet med Storhamar er treneren hemmelighetsfull når det kommer til kampplanen, men han er tydelig på en ting:

– Fremover skal vi har fokus på ett angrep og ett forsvar om gangen.

Han forteller at han er overbevist om at de kan ta enda en seier mot laget som ligger tre plasser over dem på tabellen.

– Vi har slått de før, senest i bortekampen i høst, og jeg har troen på at vi kan gjøre det igjen.

Molde spiller for første gang i Europa-ligaen i årets sesong, hvor også Fana og Sola er med.

– Sola og Fana har prestert godt, også ute i Europa, og viser at vi ikke trenger å stille oss langt bak i køen når det kommer til de neste, sier han.

Et stort steg for norsk kvinnehåndball

Moen er tydelig på at den norske eliteserien på kvinnesiden har utviklet seg i en positiv retning de siste årene.

– Den norske serien har tidligere blitt snakka ned. Nå har vi flere lag med ute i Europa, som også hevder seg der. Sportslig er det utrolig mye positivt i den norske ligaen for tiden, og derfor er også konkurransen ekstra tøff.

Seirene ute i Europa har foreløpig uteblitt for Molde sin del.

– Det er nytt for mange av våre spillere å spille ute i Europa. Det blir selvsagt også en større belastning. Vi må bruke tiden til å komme opp på det sportslige nivået, men jeg har troa på at vi kan klare det.