Varsler Mørk-plan: – Vi må være realister

Nora Mørk måtte reise hjem med en muskelskade fra forrige landslagssamling, men nå er hun tilbake med det norske flagget på brystet.

– Jeg føler alle blir litt stresset når de hører Mørk og skade i samme setning. Av naturlige årsaker. Men det var egentlig ikke mer dramatisk enn at jeg ikke skulle spille de kampene, og jeg bodde halvannen time unna, sier Mørk til TV 2 dagen før helgens Intersport Cup braker løs.

Men nå begynner det å se bedre ut for håndballstjernen som rapporterer om at det går fremover.

– Jeg har vært med i trening de siste ti-tolv dagene, vært med litt i kamp og det kjennes bra ut. Så har jeg vært litt på den trygge siden og ikke helt turt å gi maks, fordi jeg har vært litt redd for å sette meg ut av spill igjen. Men tanken er at jeg skal spille en del i helgen, sier Mørk.

– Jeg er ikke bekymret

Hun er klar for å bidra mye i EM i november, men innser at hun må ta en dag av gangen.

– Hvis jeg kan bestemme, så ser du masse til meg (i EM). Men vi må bare se litt, vi tar det litt dag for dag og har prøvd å planlegge hvordan denne uken skal se ut og neste. Men det er klart at jeg ønsker å være der at jeg kan spille 60 minutter annenhver dag i mesterskapet. Men så ser man også at det kan være noen muligheter til å slippe andre til, sier Mørk og legger til:

– Jeg er på ingen måte interessert i å miste mesterskap nummer seks. Jeg tror at det skal gå bra, som alltid. Jeg er ikke så bekymret. Dette er ingenting i forhold til det jeg har vært igjennom før.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier Mørk i det store og det hele er frisk, men at de må være forsiktige i hvilken belastning hun påføres.

– Nå handler det om å bygge henne opp til å tåle det håndballkampene er. Det går ikke fra redusert trening og et kvarter i hver kamp til plutselig å skulle spille for fullt og være med på alt, sier islendingen.

– Vi må være realister

Hergeirsson forteller at det ikke er usannsynlig at man vil se mindre av Mørk innledningsvis i EM.

– Det som er med sånne type utfordringer, er at det er vanskelig å spå. Man må ta dag for dag. I dag ser det bra ut etter i går. Så trener hun i dag og blir med litt på to mål og i spill. En dose som er definert på forhånd, og så ser vi hvordan det går.

Intersport Cup er Norges siste test før håndball-EM starter 4. november.

Norge, Brasil, Nederland og Danmark deltar. Norges første kamp er mot Nederland torsdag.

Mørk kommer ikke til å være mye på banen i de kommende tre kampene.

– Det blir begrenset med kamptid i disse tre kampene. Det er garantert. Både med tanke på Nora, progresjon, men også fordi at laget trenger mer enn Nora Mørk, sier Hergeirsson og utdyper:

– En frisk Nora Mørk er en spiller alle lag skulle ønske å ha. Helt klart en viktig brikke i vårt lag, men samtidig så er det sånn at noen ganger så kan de ikke være med på alt, eller ikke i det hele tatt i verste tilfelle. Da må andre inn og gjøre jobben.

– Vi håper å få Nora klar for fullt etter hvert. Samtidig må vi være realister og forberedt på at vi ikke alltid får det som vi ønsker, sier Hergeirsson.

