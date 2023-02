Vant tvillingduellen: – Fint å se at det er surt å tape

Sola fester grepet om tredjeplassen. For to av spillerne var kampen ekstra spesiell.

Molde - Sola 23-30

Molde mot Sola var et nøkkeloppgjør med tanke på tredjeplassen i Rema 1000-ligaen. Samtidig var det også en kamp mellom Rushfeldt Deila-tvillingene.

Der gikk Sola-spiller Live seirende ut mot Molde-spiller Thale.

– Det er deilig det. Vi treffer med taktikken, sier Live til TV 2.

Humøret hos den tapende søsteren var ikke like lystig.

– Det er ikke gøy å tape. Vi gjør litt dumme tekniske feil, sier Thale.

– Er det ekstra kjedelig å tape mot søster?

– Jeg syns det er kjedelig å tape uansett, sier 23-åringen.

Seierskvinnen Live mener det er et godt tegn at søsteren tok nederlaget tungt.

– Vi kommer fra en familie med vinnere. Det er fint å se at det er surt å tape, for det er sånn det skal være, sier Live.

I starten av førsteomgang vekslet de to tvillingene med å score for hvert sitt lag. I det 12. minuttet prikket Live inn 10-6-målet, før søster Thale reduserte for Molde sekunder senere.

– Tvillingene har virkelig markert seg, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli.

Lagene fulgte hverandre tett i den første omgangen, men Sola tok med seg en tomålsledelse inn til pause. I andreomgangen var Sola det førende laget hele veien.

Live viste seg også frem med et lekkert 29-22-mål på tampen.

– Det er en slik variant hun hadde hjemme mot Fana også, påpekte Bredeli.

Det var hennes fjerde mål i kampen. Tvillingsøster Thale endte med to mål.

– Molde er omtrent som en punktert luftmadrass nå. Den synker, sa Bredeli.

Sola-seieren betyr at rogalendingene nå fester grepet rundt bronseplassen. Det er tre poeng ned til Molde på fjerdeplass.

– Dette var en kamp vi måtte vinne. Ellers hadde det sett stygt ut, sier Sola-trener Steffen Stegavik til TV 2.

Flere representanter fra Moldes fotballag var tilstede på kampen. Blant andre storkjøpet Veton Berisha og kaptein Magnus Wolff Eikrem.

Andre kamper:

Fana - Vipers 25-31

Romerike Ravens - Storhamar 20-33