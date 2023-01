Utviste Hedin ledet USA til historisk håndball-bragd

USA tok sin første seier noensinne i et VM med Robert Hedin som trener.

FYR OG FLAMME: Robert Hedin ledet USA til deres første seier i et VM. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Marokko - USA 27-28

Robert Hedins USA slo Marokko i deres første kamp i håndball-VM.

Av de 25 VM-kampene de har spilt opp gjennom tidene, har alle endt med tap. USA er med i VM for første gang på 22 år.

– Det er en fantastisk følelse. Tenk om vi hadde tapt den spennende kampen. Nå er det bare glede. Dette har vi drømt om, sier Robert Hedin til TV 2.

Seieren betyr samtidig at USA etter all sannsynlighet er klare for hovedrunden.

– Det er en enorm seier for USA, håndballen og Robert Hedin, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Ble utvist

Det var et drama helt inn i hallen i Jönköping og lagene fulgte hverandre helt inn til slutt. Men USA holdt akkurat unna, og vant med et mål.

Med noen minutter igjen ble Hedin utvist etter han trykket på time-out knappen når Marokko hadde ballen.

– Jeg skulle ta time-out, men så taper vi ballen. Da mener de at det blir sabotasje mot det andre laget. Da ble det rødt kort, som ble til blått kort. Det tror jeg aldri har skjedd før, så det er bare å beklage, sier Hedin.

De resterende sluttminuttene ble nervepirrende for svensken.

– Jeg var så nervøs. Det var en berg-og-dalbane i kroppen.

– Må du stå over neste kamp?

– Ja, det kan hende. De skal se på situasjonen og vurdere det.

Gir TV 2-reporteren hjertebank: – Satan i ...

Skal lede USA til 2028

Robert Hedin var Norges landslagssjef mellom 2008 til 2014. For noen dager siden kom nyheten om at han tar over Fjellhammer. Samtidig skal han fortsette å lede USA.

– Planen er at Hedin skal lede USA til det store målet som er OL på hjemmebane i 2028 (i Los Angeles). De har tatt steg de siste årene, sier Svele.

Laget kvalifiserte seg til VM i 2021, men måtte trekke seg rett før fordi det var koronautbrudd i troppen.

Amerikanerne og Hedin hadde et tydelig mål for VM - vinne åpningskampen mot Marokko. Dermed er målet nådd.

– USA har et enormt marked. Det er den største idrettsnasjonen i verden, men de har aldri fått helt fortfeste i håndball. Den internasjonale håndballpresidenten er opptatt av at håndballen skal utvikle seg i USA, sier håndballeksperten.