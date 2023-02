Ute resten av sesongen

I Champions League-kampen mot HC Lokomotiva Zagreb 4.februar fikk Storhamars Ane Cecilie Høgseth en smell i ankelen.

Det ble tatt ultralyd i etterkant som viste at alle leddbånd var intakte. Men smerten ga seg ikke.

22-åringen måtte gjennom MR og skal ta en røngtenundersøkelse fredag ettersom skaden er verre enn fryktet.

Linjespilleren må trolig opereres og er ute i ca. tre måneder. Dermed mister Høgseth resten av sesongen. Deriblant Final8, play off i Champions League, innspurten av REMA 1000-ligaen, sluttspill og Golden League med landslaget i mars.

– Det er veldig kjedelig. Man blir overrasket, men samtidig så skjønte jeg det etter hvert at det var mer alvorlig enn først antatt. Men jeg prøver å tenke positivt og må ta disse tre månedene å gjøre det beste jeg kan, sier Høgseth til TV 2.

– Det er drit kjipt fordi det er den morsomste delen igjen av sesongen nå. Men jeg skal hjelpe laget det beste jeg kan, legger hun til.

Høgseth fikk sin mesterskapsdebut i november 2022 da de norske håndballjentene tok EM-gull.

TV 2s håndballekspert synes nyheten er trist for både linjespilleren og Storhamar.

– Det er et slag for Storhamar med tanke på resten av sesongen at en landslagsspiller blir ute. Det er synd for Ane Cecilie Høgseth. Hun var innom og fikk smake på landslaget, hun skulle være med til Golden League og kunne fått enda mer spilletid, sier Svele.

– Hun går også glipp av det morsomme med Storhamar med Final8, åttendedelsfinale i Champions League og sluttspill. Det er synd.