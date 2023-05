Ut mot Kolstad: – Hvor sjarmerende er det?

Eldstebror satset for fullt på fotball, mens lillebror gikk for håndball. Men Erlend og Eskil Dahl Reitan har fulgt hverandre tett gjennom livet.

– Det er som regel jeg som har blitt herset litt med av Erlend. Jeg har jo alltid vært fysisk underlegen, fram til de siste fem årene, kanskje. Det har vært en del slåssing, forteller Eskil.

– Vi holdt jo på til én begynte å gråte. Det var som oftest Eskil, og da Eskil gikk inn var leken over, legger Erlend til.

ELDSTEMANN: Erlend Dahl Reitan spiller i Rosenborg. Foto: Terje Pedersen

Men lillebror takker for at han ble «herset» med på hjemmebane.

– Jeg er hundre prosent sikker på at jeg ikke hadde vært der jeg er i dag uten ham. Det trenger ikke å være så store ting, men bare sånn småting som å ha masse konkurranser på trampolinen i hagen og det å alltid ville være best. Det tror jeg er en mentalitet som er veldig viktig og noe jeg har fått inn i skallen gjennom hele oppveksten. Erlend har vært utrolig viktig for karrieren min og livet mitt, forteller den nåværende Kolstad-spilleren.

GULL: Eskil Dahl Reitan og Kolstad har tatt to av to mulige gull denne sesongen. Foto: Christoffer Andersen

– Litt surrealistisk

Kolstad og Eskil står i sin første sluttspillfinale. Denne sesongen har de allerede tatt to av to mulig gull: i serien og i NM. Nå kan de ta den gylne trippelen.

Se tredje sluttspillfinale mellom Kolstad og Elverum onsdag fra kl. 18 på TV 2 Sport 2 og Play.

– Det er utrolig artig og litt surrealistisk, egentlig. Vi går fra en fjerdeplass i fjor, og vi ryker ut i kvartfinalen i sluttspillet, og nå er vi plutselig overlegen i Norge. Det er litt rart, men utrolig artig å få være med på den reisen, sier Eskil.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å ta den tredje tittelen for sesongen. Jeg tror det kommer til å bli en fin avslutning på min tid i Kolstad, legger han til. Eskil slutter seg til nyopprykkede Bergen Håndball til sommeren.



Erlend følger med på alle kamper lillebror spiller. Også nå i sluttspillfinalene mot Elverum.

– Jeg tror også at Kolstad tar det her, men jeg tror det blir tett, forteller storebror.



– Det er litt todelt

Nå er bakspilleren en del av det hardtsatsende Kolstad-prosjektet ut sesongen. Trønderklubben hentet fem landslagsspillere før sommeren i fjor. Før neste sesong kommer det ytterligere tre landslagsspillere: Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

Rosenborg-spilleren er ikke utelukkende positiv til det som skjer i Kolstad.

– Jeg tenker at det er litt todelt. På en måte er det kult og artig at noen tør og prøver å gå litt foran i norsk håndball. På den andre siden så … Hvor sjarmerende er det, liksom?

– Jeg tror det trønderske publikummet får mer utbytte av å se lokale spillere som man har en tilknytning til, kontra å se utenlandske spillere, som helt åpenbart er fantastisk gode håndballspillere, men som ikke har noen tilknytning til verken Kolstad eller byen. Jeg er spent på hvor det går hen. Det blir spennende å se.



Lillebror er enig.

– Det er veldig todelt, som han sier. Det kan bli spennende å se. Jeg er veldig sikker på at Kolstad kommer til å ha full hall når de møter Elverum, Barcelona eller Kiel, men så handler det om de kampene der du møter Sandnes, Bergen og bunnlagene, legger Eskil til.



Kolstadtrener, Stian Gomo, ble spurt om utsagnet til Dahl Reitan på Nyhetskanalen onsdag formiddag.

– Vi kan berolige han med at vi er en klubb med ni lokale/regionale spillere, seks av dem er trøndere. To trønderske trenere og har like mange islendinger i troppen som de har på topp, sier Gomo med et smil om munnen.