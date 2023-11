Usikkerhet før VM: – Reduserte gullsjanser

Tirsdag tas VM-troppen til håndballjentene ut. Thorir Hergeirsson og Tonje Larsen skal presentere de 18 spillerne de har valgt ut til å representere Norge under mesterskapet på hjemmebane.

Se VM-uttaket tirsdag fra kl.11.30 på tv2.no

Men opptakten til uttaket har ikke bare vært enkel for landslagsledelsen.

Det ligger blant annet en usikkerhet rundt den mangeårige målvaktsduoen, Katrine Lunde (43) og Silje Solberg-Østhassel (33).

– Gullsjansene til Norge blir reduserte uten de to med til VM, er dommen til TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Kandidat: – Kanskje den som er nærmest

Lunde pådro seg en muskelskade i låret i Champions League-kampen mot Metz i slutten av oktober. Vipers-legen, Erik Welhaven Løchen, turte ikke å love at Lunde kunne spille i mesterskapet.

Silje Solberg-Østhassel ble mor 9.august og har ennå ikke vært tilbake i kamp etter fødsel.

– Usikkerheten på målvaktsposten er noe større hodebry for Thorir Hergeirsson enn å ta ut den resterende troppen, forteller Svele.

– Med all respekt for de andre spillerne - alle klubber og landslag som kunne brukt Lunde eller Solberg-Østhassel hadde hatt dem med på laget sitt. Det er to målvakter i verdensklasse, legger han til.

Håndballeksperten trekker frem Marie Davidsen (CSM Bucuresti) som en stedfortreder. Davidsen var med å vinne EM-gull i 2022.

Eli Marie Raasok (Storhamar), Olivia Lykke Nygaard (Storhamar) og June Krogh (Follo) er også med i bruttotroppen.

– Det er Olivia Lykke Nygaard som har vært inne i det siste. Så hun er kanskje den som er nærmest å komme med i tillegg til Davidsen, sier Svele.

DEBUTMESTERSKAP? Olivia Lykke Nygaard (22) trekkes frem som en mulig erstatter i mål. Foto: Beate Oma Dahle

– Hvis ikke Lunde eller Solberg-Østhassel er med, så er det en posisjon hvor de vil ha alle øyne på seg hele tiden. De vil bli sammenlignet med stjerneduoen hele veien. Hvis de gjør en mindre god kamp, så kommer det til å bli et trykk på dem, legger Svele til.

Mørk: – Kaller henne «Bomberud»



De norske håndballjentene var samlet i oktober for EHF Euro Cup. I kampen mot Sveits stod spesielt Ingvild Bakkerud frem og ble kåret til banens beste.

– Vi kaller henne for «Bomberud». Hun bomber løs, og det gjør hun i den danske ligaen og Champions League. Hun er en sinnsykt farlig ankomstspiller, og hun kan spille både toer og treer. En veldig, veldig komplett spiller på mange måter, var dommen til Nora Mørk etter kampen mot Sveits.



Bakkerud var med i VM i 2019, men har ikke spilt mesterskap siden den gang.

– Hun har vært gjennomgående god for Ikast, så det vil overraske meg om hun ikke er med. Det fortjener hun, sier Svele.

Mer usikkerhet

I seriekamp for CSM Bucuresti 2.november mot CS Gloria 2018 måtte håndballjentenes Vilde Mortensen Ingstad av banen grunnet skade.

Ultralydbilder viste strekk i leggen hos linjespilleren. TV 2 får opplyst at det ikke burde ha innvirkning på kommende landslagsaktivitet. Etter all sannsynlighet kan 29-åringen bli klar allerede kommende helg til Champions League.

Veronica Kristiansen er tilbake etter at hun fødte datteren Olivia 17.juli. Kristiansen er med i bruttotroppen og er tilbake i spill for ungarske Györ.