TV 2s ekspert: – Tror hun spiller i VM

Det er knyttet mye spenning og usikkerhet rundt målvaktssituasjonen hos de norske håndballjentene før VM på hjemmebane.



Katrine Lunde (43) har slitt med en muskelskade i låret og Silje Solberg-Østhassel (33) hadde ikke vært på banen siden februar etter at hun ble mor i august.

Dermed var det Olivia Lykke Nygaard (22) og Marie Davidsen (30) som skulle vokte det norske buret i oppkjøringsturneringen før mesterskapet.

Men lørdag gjorde Silje Solberg-Østhassel comeback.

– Nå vet jeg ikke hva som skjer videre, men det er greit å se hvor man står. Jeg har tatt steg for steg, så kommer det nok til å fortsette å svinge fremover. Det var veldig gøy, og så får vi se hva som skjer videre, fortalte Solberg-Østhassel til TV 2 etter 31-21 seier mot Island.

TILBAKE: Silje Solberg-Østhassel gjorde comeback lørdag kveld. Foto: Kristin Grønning / TV2

33-åringen endte på 58 i redningsprosent i sin første kamp siden februar. Søndag er hun på nytt med i den norske troppen mot Polen.

– Vet aldri hva morgendagen bringer

Onsdag fortalte Thorir Hergeirsson at Lunde og Solberg-Østhassel var på landslagssamling, men at de ikke var kampklare.

Kun dager senere ble det forandringer i planene da Marie Davidsen satt på tribunen og Solberg-Østhassel var på banen.

20231125. Håkons Hall Lillehammer. Posten Cup 2023. Norge - Island 31-21. Foto: Kristin Grønning / TV2

– Hvorfor velger man å bytte?

– Det er fordi man aldri vet hva morgendagen bringer. Så er det sånn at både Katrine og Silje, som vi sa: De er i utvikling, det går fremover. Situasjonen var helt annerledes for to-tre uker siden. Ting endrer seg hele tiden. Vi har ett målvaktsteam, og da er det viktigste at Norge har de fleste redningene, ikke hva målvakten heter, forteller landslagssjefen.

– Vi trenere får ta valget etter hvert, om hvem som står når. Så kan vi bytte spillere inn og ut, legger han til.

På spørsmål om Lunde skal inn i siste kamp før VM søndag, svarer Hergeirsson at hun ikke er kampklar ennå.

VENTETID: Katrine Lunde og Henny Reistad har litt med skader i forkant av VM. Silje Solberg-Østhassel stod også over kampen mot Angola på torsdag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

TV 2s ekspert: – Veldig, veldig sterkt

– Jeg var veldig spent, men det var ikke så mye nerver. Jeg tenkte: «Det her får gå som det går, for jeg vet ikke hvor jeg står». Så det var veldig gøy, fortalte Solberg-Østhassel etter Island-seieren.

TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin var imponert av målvaktens opptreden lørdag kveld.

– Hvilke målvakter skal spille VM?

– Jeg er ganske sikker på at de ønsker å ha med seg minst en av de rutinerte. Nå viste Silje i dag (lørdag) at hun har kommet lengre enn det jeg trodde.

– Det kan jo hende at det er det som er grunnen til at hun fikk være med nå, at Thorir hadde sett det på trening. En av de mest rutinerte tror jeg hundre prosent at han ønsker å ha med, og så er det helt åpent ellers.

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror Solberg-Østhassel blir å se i VM.

– Det blir spennende å se hva status på Lunde er og hvor langt unna hun er. Jeg tror Silje Solberg-Østhassel kommer til å spille i VM. Det avhenger litt på statusen til Lunde om Solberg-Østhassel kommer inn fra starten av mesterskapet eller litt utover, sier Svele.