TV 2s ekspert slakter Norges motstander: – Katastrofe

KRITISERES: Sør-Korea får mye kjeft av TV 2s ekspert for taktikken i første omgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norge-Sør-Korea 33-23

Det var lenge usikkert om Katrine Lunde skulle bli klar til VM på hjemmebane. Stjernemålvakten har slitt med en muskelskade i låret den siste måneden og har ikke spilt kamp siden.

Men søndag kveld var veteranen endelig tilbake i spill.

43-åringen startet ballet med kontringspasning direkte til Camilla Herrem. 1-0 til Norge. Og kantspilleren stod Norges tre første mål.

Sør-Korea prøvde seg på overtallsspill med sju mot seks. Det lyktes ikke not de norske håndballjentene. Ingvild Bakkerud straffet feilene deres og kastet inn tre mål på rappen fra egen banehalvdel. 5-3 gikk til 11-3 etter drøye kvarteret spilt.

– Det har blitt et taktisk element i håndball hvor de dårligste kan nærme seg de beste med å trekke tempoet ned, forteller TV 2s håndballekspert Bent Svele, som var lite imponert over prestasjonen til Sør-Korea.

– Det var helt katastrofe og helt hjelpeløst. Det sju mot seks-spillet er bare tull når de ikke er organiserte. Da blir det tynn suppe, er dommen til Svele.



FULL KONTROLL: Norges Ingvild Kristiansen Bakkerud, Maren Nyland Aardahl og Stine Ruscetta Skogrand straffet Sør-Korea i deres syv mot seks-spill. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kampen sett under ett gir Stine Bredal Oftedal motstanderen ros for.

– Jeg synes Sør-Korea spiller veldig bra. De spiller et forsvar hvor de prøver å ødelegge, kommer mye i mellom og skaper urytme. Og de spiller mange ganger fantastisk fin angrepshåndball. Det er en miks av at vi ønsker å være litt sterkere, men all honnør til dem som har en god kamp mot oss, sier Oftedal til TV 2.

I de to første kampene i VM har hun sittet på tribunen og benken, men søndag var Nora Mørk tilbake. 32-åringen serverte assister til landslagskollegaene sine. Blant annet til Vilde Mortensen Ingstad som kunne sette 20-11 til pause.

Flere bom og tekniske feil preget andre omgang. De norske håndballjentene scoret kun fire mål på 20 minutter.

– Vi må være mer jævelske når vi skal gjennom, sa Thorir Hergeirsson i time-outen med ti minutter igjen.



TILBAKE: Nora Mørk var tilbake i kamp og fikk sine første spilleminutter i VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tross en rotete andre omgang fikk Katrine Lunde sitt comeback og spille 50 minutter.

– Katrine Lunde viser frem noen fine redninger, men det viktigste er at hun er tilbake i match og får kamptrening før mesterskapet begynner ordentlig mot Frankrike neste uke. Det er viktig for Norge, slår Svele fast.

Nora Mørk hyller lagvenninnen.

– Vi tenker «yes». Jeg tror alle andre tenker «fader». Hun har gjort en kjempejobb. Det er ikke sånn at det ser ut som hun har vært ute kjempelenge, absolutt ikke. Hun gir en ro til laget. Hun er en stjerne, sier Mørk til TV 2.

Sør-Korea reduserte til 22-27, men Sanna Solberg-Isaksen kontret inn to mål og økte ledelsen til 30-22 med fem minutter igjen.

Norge vant komfortabelt og er dermed gruppevinnere. De tar med seg full pott inn i hovedrunden i Trondheim. Der møter de Slovenia, Frankrike og Angola eller Island.