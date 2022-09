TV 2s ekspert: – En spiller vi får se i flere år på landslaget

LANDSLAGET: Ane Cecilie Høgseth scoret to mål og lagde to straffekast i Golden League-kampen mot Sveits. Foto: Nikola Krstic

Allerede som juniorspiller imponerte Ane Cecilie Høgseth. I 2020 kom linjespilleren på All Star-laget i junior-EM.

Nå er hun ett steg nærmere landslagsdrømmen. Denne uken spiller hun nemlig Golden League med A-landslaget.

– Jeg ble supersjokkert på første trening, for tempoet var så høyt. Jeg bare sto og så på. Du skal være på. Det var tøft, men veldig morsomt, sier Høgseth til TV 2 etter åpningskampen mot Sveits.

Se Norge-Nederland lørdag fra kl. 13.15 på TV 2 Direkte og TV 2 Play

– Hun er så rå

– Jeg er en utålmodig person som vil at ting skal fungere ganske raskt. Jeg tror det er det som har tatt meg dit jeg er i dag, forteller 21-åringen.

TV 2 møtte Høgseth i hennes nye hjemby uken før Golden League. Oslo-jenta kom fra Aker til Storhamar før fjorårets sesong. Nå får hun bryne seg på medaljejakt i REMA 1000-ligaen og spill i Champions League.

GOLDEN LEAGUE: Ane Cecilie Høgseth og de norske håndballjentene spiller Golden League denne helgen. Her fra kamp mot Sveits. Foto: Penelope Larsen / TV 2

– Hvor er du om fem år?

– Drømmen er å spille på A-landslaget. Det er min største drøm, og så håper jeg at jeg er med i Final 4 i Champions League. Jeg håper også at jeg har blitt en stabil og god linjespiller som står begge veier og er viktig for laget og gruppa.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, ser likheter mellom Høgseth og en av Norges beste linjespillere gjennom tidene: Heidi Løke.

– Høgseth er yngst i troppen i Golden League og er fysisk veldig robust. Når hun får en forsvarsspiller i ryggen, klarer de ikke å stoppe henne. Hun er vond å holde, og er en Heidi Løke-type, sier Svele.

– Det er veldig morsomt. Heidi, for meg, har alltid vært så mye inspirasjon. Hun har alltid vært mitt forbilde og motivasjon i treninga. Det er veldig kult å bli sammenligna, forteller Høgseth.

– Jeg føler at hun er så rå i det hun driver med. Det er det jeg ønsker: å være rå i det jeg driver med. Så ser man at hun lykkes med det og da bruker man det i sin egen spillerstil, forteller Høgseth.

DEBUTEN: Ane Cecilie Høgseth debuterte på A-landslaget 21.april i år i EHF Euro Cup Foto: Anja Borg / TV 2

Den største drømmen

I våres debuterte hun på A-landslaget i to kamper mot Nord-Makedonia. Nå er hun med i Thorir Hergeirssons tropp i Golden League - siste samling før EM-troppen tas ut.

– Det er så gøy å få muligheten til å spille og trene med disse jentene. De er jo helt rå, sier Høgseth med stor begeistring.

– Det er de jeg følger med på og ser opp til. Det er sånn man en dag ønsker å være med på selv.

Men om det blir mesterskapsplass for Høgseth får hun svar på 11.oktober når EM-troppen offentliggjøres.

– Det viktigste for min del er at jeg drar på samling, får kjenne på nivået og få lov til å prøve meg. Man har selvfølgelig et ønske om mesterskap, men blir det ikke nå så tenker jeg at jeg skal fortsette å jobbe på og kjempe meg til en plass senere, slår linjespilleren fast.

– Høgseth kan fort ende opp i en EM-tropp hvis Hergeirsson tar med tre linjespillere. Hun er en spiller vi kommer til å se i flere år på landslaget, forteller TV 2s håndballekspert.