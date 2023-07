TV 2s ekspert: – En enormt stor jobb som må gjøres

Det har stormet rundt daglig leder, Jostein Sivertsen, og Kolstad den siste uken. Forrige uke erfarte TV 2 at klubben sliter økonomisk, og dagen etter bekreftet klubben de økonomiske problemene.

Tirsdag ble det klart at stjernespiller Janus Smarason fristilles fra kontrakten i Kolstad og forlater klubben for tyske Magdeburg.

– Det er en enormt stor jobb som må gjøres nå. De er nødt til å levere på det de sier for å i det hele tatt klare å bygge opp tilliten igjen, og for at spillere skal ville dra dit i fremtiden, forteller TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Fordømmelsen er unison

TV 2s håndballekspert er langt fra imponert over situasjonen klubben har satt seg i.

KLAR TALE: TV 2s håndballekspert Bent Svele er spent på hvordan Kolstad løser fremtiden. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det går fra å være det mest spennende og omtalte håndballprosjektet, til å bli det mest latterliggjorte. Jeg håper og tror at de kan levere på sport, men fordømmelsen er unison ute i Europa, sier Svele.

I klubbens budsjett for 2023, som ble lagt frem i mars, var lønnskostnader satt til 52,8 millioner kroner. I sommer ble spillere og ansatte med lønn på over 6G bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent første året og 20 prosent andre året, etter det TV 2 kjenner til.

Høy inflasjon, svak krone, høye renter, energikrise og Russlands angrepskrig mot Ukraina pekes ut som årsakene til den krevende situasjonen.



Nå som Janus Smarason forsvinner fra Trondheim til tysk håndball, frigjøres noen lønnsmidler. Ifølge daglig leder, Jostein Sivertsen, skal dette gå tilbake til de spillerne som får redusert lønn.

Sivertsen innrømmer at klubben har vært overambisiøse i satsningen.



HÅPER PÅ ENIGHET: Jostein Sivertsen og Kolstad jobber med å bli enige om ny kontrakt med spillere. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– En stjerne forsvinner. Hvilke signaler gir det fremtidige spillere som ser til Kolstad?

– Det er vanskelig å svare på nå hvilke konsekvenser det vil ha. Jeg tenker at hvis vi klarer å komme oss gjennom og lande denne prosessen, så må vi vise oss tilliten verdig fremover, og få på plass det økonomiske og få til det sportslige, sier Sivertsen.

– Da tenker jeg at veien ligger der videre. Jeg tror Kolstad også er attraktivt i fremtiden, fordi det er en voldsom spennende og offensiv satsning.

– Hvordan skal man bygge tillit?

– Jeg føler det er viktig å være ærlig på at man har gjort en del feil underveis, og ta selvkritikk på det, meg selv inkludert, innrømmer Kolstads daglige leder.

– Jeg tenker at vi må se oss selv i speilet med tanke på at vi kanskje burde tatt noen bedre risikovurderinger, men det ble gjort i god tro. Vi var vel optimistiske.

– Nå ser vi at vi ikke er der vi ønsker å være, og da må vi rett og slett ha hjelp av spillerne til å komme i mål. Det er kjempetrist, men nå må vi bare håpe vi lander den prosessen og kommer oss videre, legger han til.

Ønsker å bli enige med klubben

Kolstad-trener Christian Berge har bekreftet at han har sagt ja til lønnskutt, men de berørte spillerne var fortsatt i forhandlinger med klubben om ny kontrakt tirsdag kveld.

– Forhåpentligvis så lander vi en avtale og fra den dagen må vi spillere, og spesielt klubben, bygge opp tillit hos Håndball-Norge, Håndball-Europa og sponsorene der ute. Det tror jeg kan gjøres, men det må gjøres en jobb, sier Gøran Johannessen.

FØRSTE TRENING: Gøran Johannessen var med på sin første håndballtrening for Kolstad. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Johannessen er en av håndballstjernene som kom til Kolstad denne sommeren. Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød har også sluttet seg til klubben.

– Det handler om åpenhet og ærlighet - at man har litt selvinnsikt og tar eierskap til den situasjonen klubben har satt seg selv i. Og så handler det for oss om å levere det vi kan gjøre. Det er å spille gode håndballkamper. Da har vi gode forutsetninger til å gjenskape den tilliten. For det er helt klart at den har fått seg en knekk, forteller Abelvik Rød.