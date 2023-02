TV 2s ekspert: – Dårligere forutsetninger til å vinne gull

Elverum har hatt et krevende reise- og kampprogram den siste måneden. Det mener TV 2s ekspert kan svekke gullsjansene.

Fjorårets trippelmestre Elverum har siden landslagspausen reist over land og strand siden mesterskapspausen i januar.

På tre uker har de spilt kamper i tre forskjellige land og seks ulike byer i hjemlig liga og Champions League.

I forkant av NM-semifinalen ankom de med båt til sørlandet - rett fra bortekamp mot storlaget Aalborg.

– Vet du egentlig hvilken by du er i nå? spør TV 2 Tobias Grøndahl på kaia i Kristiansand.

– Nei, det er vel i Kristiansand eller Arendal. Avhengig av hvor ferja gikk, svarer han med et smil.

Se semifinalen i Final8 ØIF Arendal-Elverum fra kl.14 på TV 2 Sport 2 og Play

For 22-åringen sin del har det gått i et kjør siden 1.januar da han også med i VM i Polen og Sverige med håndballgutta.

– Det er litt sånn at du føler at kroppen er klar for en hvileperiode. Hvis du først begynner å hvile nå så blir du nesten syk, så nå blir det å holde steamen i gang, forteller playmakeren.

TV 2s ekspert: – Stort sett festtaler

Denne helgen skal sesongens første pokal deles ut. Det nye NM-konseptet Final8 startet på fredag med kvinnenes semifinaler. På lørdag skal herrene spille sine semifinaler. Final8 erstatter den tradisjonsrike NM-finalen i romjulen i Oslo Spektrum.

– Jeg synes den er litt håpløst satt inn i kalenderen. Når det skal passe med damene sin kalender og herrene sin kalender, så blir det trøkka inn ett eller annet sted og det har det blitt nå, forteller Grøndahl.

TV 2s håndballekspert er klar i talen når det kommer til tidspunktet for cup-sluttspillet.

– Programmet er tett. Det gir Elverum dårligere forutsetninger for å vinne et cupgull. Aalborg onsdag, semifinale lørdag og en eventuell finale søndag. Det programmet er tøft. Det gir deg mindre mulighet til å vinne gull, sier Bent Svele.

– Når vi snakker om «don’t play the players» så er det stort sett festtaler. De skviser det inn og vil gjerne ha det. Jeg tror det beste for begge kjønn hadde vært å ha Final4, men det er klart at vi gleder oss til helgen.

– Lukter vi gull, er vi vanskelige å slå

Nå møtes de to lagene fra fjorårets cupfinale og i sluttspillfinalen. Da var det Elverum som trakk det lengste strået mot ØIF Arendal.

I inneværende sesong har de vunnet en kamp hver mot hverandre. I februar stakk Elverum av med seieren etter at Tobias Grøndahl scoret på straffe i siste sekund.

– Det er gratis energipåfyll når vi møter Arendal. Det skal ikke så mye til før vi er klare for å møte dem, forteller Elverumspilleren.

– Lukter vi gull, er vi vanskelig å slå. Det skal vi vise i helgen også, slår han fast.

Trener Børge Lund er forberedt på en intens kamp.

– Vi trives med å komme til disse situasjonene hvor det står om noe og det virkelig gjelder. Da har guttene vist at de har en evne til å skru seg litt ekstra sammen. Det er en fin egenskap å ha når man spiller så mange kamper at man har et ekstra gir, forteller Lund.

– Det er tette oppgjør hele veien. Det er to lag som elsker å sloss mot hverandre, så vi håper at det blir en kamp som er velspilt også, legger han til.