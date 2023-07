TV 2 erfarer: Drastiske lønnskutt i Kolstad

Hardtsatsende Kolstad gjorde rent bord i hjemlig liga forrige sesong: de tok gull i NM, serien og sluttspillet. Nylig ble det klart at søknaden deres om Champions League-spill neste sesong ble innvilget.

Kolstad har gjort unna første året av storsatsningen. Før fjorårets sesong kom landslagsspillerne Torbjørn Bergerud, Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga, samt de islandske landslagsspillerne Sigvaldi Gudjonsson og Janus Smarason.

– Sjokkerende

Denne sommeren har Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Søgard Johannessen sluttet seg til klubben. Men før laget har hatt sin første trening etter ferien, kom beskjeden om drastiske lønnskutt.

PRESENTASJONEN: Sander Sagosen og Vidar Riseth, sponsorsjef i Rema 1000, under en pressekonferanse med Kolstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Etter det TV 2 kjenner til har spillergruppen og ansatte i klubben blitt bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent av lønnen første året og 20 prosent andre året.

Etter det TV 2 forstår har ikke sponsorinntektene vært som forventet og klubben må finne ut hvor de kan kutte kostnader.

– Det er sjokkerende at det kommer et lønnskutt før de har hatt første trening. Det har ikke tydet på, i verken kommunikasjonen etter forrige sesong eller ved Champions League-søknaden, at de sliter med dette. Det er enorme summer hvis de har et lønnsbudsjett på nærmere 53 millioner kroner å skulle kutte det med drøye 15 millioner kroner, forteller TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Jeg er spent på hvilke følger det får for hele prosjektet, legger Svele til.

Økte fra 9,4 til 52,8 millioner kroner på to år

For å nå målet om å ikke bare erobre Norges-toppen som de gjorde første året, men også nå Europa-toppen, har de tilbudt landslagsstjernene gode, internasjonale lønninger. Som TV 2 viste i mars har det ført til en kolossal lønnsvekst i klubbens budsjett.

Lønnsutgiftene økte fra 9,4 millioner kroner i 2021 til rundt 24,3 millioner kroner i 2022.



Lønningene for 2023 er på 52,8 milllioner kroner.

Dette er ikke kun lønninger til spillerstallen, men også lønninger til administrasjonen som har økt.

I mars ønsket ikke daglig leder, Jostein Sivertsen, å kommentere hvor mye av lønnsbudsjettet som går til spillerlønninger.

– Vi har konkurransedyktige lønninger. De flytter fra Tyskland og et høyt nivå. Det er en del av pakken når de går fra noe trygt til oss som er en ny satsning, begrunnet han til TV 2 i mars.

Sivertsen har poengtert tidligere at det er en stor jobb som skal gjøres på inntektssiden for å dekke de hyppige og økende kostnadene.

TV 2 har vært i kontakt med styreleder i Kolstad, Torkil R. Iversen, som henviser til daglig leder Jostein Sivertsen. Sivertsen sier at klubben skal ha videre møter i tiden som kommer og vil ikke kommentere saken på nåværende tidspunkt.