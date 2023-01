Treneren: – Kampfiksing er veldig alvorlig og må bort fra sporten

To av dommerparene i det pågående verdensmesterskapet i håndball knyttes til kampfiksing i en rapport fra analyseselskapet Sportradar, skrev dansk TV 2 i helgen.

Kanalen meldte at det er en hittil hemmeligholdt rapport som avdekker påstått kampfiksing i 2016 og 2017. I alt er det åtte dommerpar som mistenkes, der to av dem for tiden dømmer i håndball-VM for menn. Ifølge dansk TV 2 er det den kroatiske dommerduoen Matija Gubica og Boris Milosevic det gjelder.

– Sportradar mistenker dommere i disse kampene for å ha interesse i å påvirke utfallet med det å oppdrive ulovlig fortjeneste, heter det i rapporten.

– Forventer det blir tatt alvorlig

På dagens pressetreff kommenterte Norges landslagstrener Jonas Liberg Wille og landslagsspiller Magnus Abelvik Rød de oppsiktsvekkende opplysningene.

– Vi må forholde oss til at det etterforskes. Vi kan ikke mene så mye om dette annet at vi må stole på at det etterforskes, sa Jonas Willie på mandagens pressetreff.

– Vi forventer at alt blir tatt alvorlig og etterforsket ekstremt grundig, slo treneren fast.

– Har denne rapporten tappet dere for krefter?

– Nei, det føler jeg absolutt ikke. Ting har gått slag i slag her. Vi er en gruppe som fokuserer på det vi kan gjøre noe med. Vi kan ikke bruke energien på noe vi ikke kan gjøre noe med, svarte han.

– Må bort fra sporten

Landslagstreneren understreker at både han og spillerne ikke vil ha kampfiksing i sporten.

– Vi har jo en konkret mening om det. Det oppstår mange saker i verden med mistanker og diverse. Så må noen etterforske og noen dømme det. Kampfiksing er veldig alvorlig og det må bort fra sporten. Hvis det er tilfellet her, er det jo noe vi tar sterk avstand fra, mente treneren, og understreket:

– Dersom det er mistanke må det varsles straks, og de som får varselet må ta det videre. Alle steder hvor det kommer mistanker må det varslet.

Magnus Abelvik Rød er enig med sjefen.

– Dette er noe vi må ta på største alvor og finne ut hva som har skjedd, sa han.

Pekt ut som mulige kampfiksere – dømmer VM-kamp i dag

Ett av de to kampfiksingsmistenkte dommerparene skal i aksjon i håndball-VM i kveld.

Det er satt opp til å lede oppgjøret mellom Portugal og Ungarn. Det kommer fram på nominasjonslisten fra Det internasjonale håndballforbundet (IHF).

– De (dommerne, red.) er hevet over enhver mistanke, inntil det er bevist at de er skyldige, skrev IHF til dansk TV 2 søndag.

De aktuelle dommerne har selv avvist alle beskyldninger og stiller seg uforstående til anklagene.

– Det er litt urettferdig å mene så mye om dette når vi ikke har noen som helst bakgrunn til å mene noe. Vi må stole på dem som etterforsker. Vi skal verken etterforske eller dømme, konstaterte landslagstrener Willie.