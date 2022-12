Toppscorer om medaljekampen: – Beste som kunne skje

Se Vipers - Molde onsdag kl 18.00 på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Vipers er så langt ubeseiret i Rema 1000-ligaen med en seiersrekke på åtte strake. De siste fem årene har de vunnet serien og er også regjerende europamestre.

Dermed er de selvskrevne favoritter til å ta gull også i år.

Men for lagene bak dem er det en tett medaljekamp. Larvik, Molde, Storhamar, Sola, Fana er blant lagene som alle kjemper om de øverste plasseringene.

For Mona Obaidli og Molde er målet klart.

– Målet er jo 2.plassen, men får vi vår første medalje er jeg godt fornøyd med det også.

KJEMPER: Molde har aldri vunnet medalje i den øverste divisjonen. Det håper Mona Obaidli kan snu i år. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tirsdag spilte Storhamar og Sola, som er store medaljekandidater, uavgjort.

Det passer Obaidli og resten av Molde-jentene bra.

– Det var det beste som kunne skje. Perfekt for oss, sier hun.

Onsdag møter Molde-jentene Vipers på bortebane i Aquarama Arena. Det blir ingen enkel affære.

– Det blir en veldig tøff kamp, men vi er klare for å gi alt.

Bedre enn Vipers

Obaidli er så langt toppscorer i årets Rema 1000-liga med 69 mål på ni kamper. Like bak følger storesøster Anniken Obaidli på en sjetteplass med 55 mål så langt.

Beste Vipers-spiller er Market Jeřábková på ellevte plass. Hun står med 47 mål på åtte kamper.

Obaidli snitter altså flere mål per kamp enn Jeřábková gjør. Molde har også tre av sine spillere blant de 20 toppscorerne. Vipers har kun Jeřábková.

For Obaidli er likevel ikke kampen om toppscorer-tittelen så viktig.

– Det er ikke noe jeg tenker så mye over, men det er selvfølgelig et pluss og veldig gøy.

OVERLEGEN: Vipers har vært overlegen på kvinnesiden de siste årene. Foto: Nikola Krstic / NTB

Enorm seiersrekke

Det er ingen tvil om at hjemmebanen til Vipers er en tøff bortebane. Vipers har ikke tapt en seriekamp der siden februar 2020.

Selv tenker ikke Obaidli spesielt over det.

– Vi liker å spille overalt vi, så det går helt fint!

Men det er ingen tvil om at Vipers har favorittstempelet i onsdagens kamp. De siste møtene mellom de to klubbene har nemlig vært tøffe oppgjør for Molde.

Både i cupfinalen og sluttspillet i mai røk Molde på stortap mot de rosa.

Obaidli er likevel optimistisk før møte med serielederne.

– Vi går inn for å vinne denne her kampen, så jeg har troen.