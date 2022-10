Toppkampen ble vill thriller: – Da kommer det sånne utbrudd

Kolstad-Elverum 26-24

– Man kjenner at man lever i sånne kamper, sier Kolstad-trener Christian Berge.

Med nesten 9000 personer til stede kokte det både på tribunen og parketten i Trondheim Spektrum.

På det meste lå Kolstad fire mål bak Elverum.

– Det er masse adrenalin mot slutten. Vi vil så veldig gjerne, og så får man utløp for det i følelsene som er der. Da kommer det sånne utbrudd, forklarer Berge om de ville jubelscenene.

Trønderne startet opphentingen mot slutten av kampen. Landslagsmålvakt Torbjørn Bergerud pisket opp publikum da han gjorde en viktig redning rundt sju minutter før slutt.

Den ledet til at Kolstad utlignet for første gang i andre omgang.

Så, på stillingen 25-24 i siste minutt, reddet Bergerud straffe.

– Det har vi sett før, kommenterte Bredeli, og siktet til den berømte strafferedningen som ledet til at Norge tok mesterskapsmedalje.

Dramaet var ikke ferdig der. Kolstad rotet bort ballen i det påfølgende angrepet. Elverum føk rett i et desperat angrep.

Janus Dadi Smarason kastet seg inn i duellen og tok et rødt kort da han stanset angrepet:

Et heroisk Kolstad-forsvar stoppet Elverums sju mot seks, før de kontret inn 26-24-målet.

– Spennende. Utrolig morsomt. En vanvittig opplevelse å spille seriekamp i Norge foran et fullsatt Trondheim Spektrum, sier Torbjørn Bergerud til TV 2.

På tribunen satt Sander Sagosen, som slutter seg til Kolstad neste sesong. Han lot seg rive med under dramaet.

– Jeg skulle gjerne spilt. Det er mye tyngre å sitte og se på, ler stjernespilleren med hes stemme.

– Jeg håper at dette er en god sak for at alle kommer på neste kamp. Dette er underholdning for alle penga, slår Sagosen fast.

Frustrasjon

Elverum-målvakt Emil Kheri Imsgard kom til Trondheim som festbremser.

24-åringen, som neste sesong skal spille klubbhåndballen sin i Ungarn, stod som en levende vegg i store deler av kampen – til Kolstad-leirens frustrasjon.

Storspillet gikk kanskje verst utover den islandske stjernen Sigvaldi Björn Gudjonsson (28) – en av dem som er hentet inn for å løfte Kolstad til toppen, og attpåtil med en fortid i Elverum.

I første omgang fikk han to av to straffekast reddet av Imsgard. Heller ikke forsøkene fra kanten gikk for islendingen.

– Det er uvanlig å se ham bomme så mye, sa TV 2s ekspert Bent Svele idet Gudjonsson bommet på sitt fjerde av fem forsøk.

TV-bildene snappet opp Christian Berges reaksjon:

Også på det neste forsøket ble det bom for Gudjonsson.

– Mot «eksen» har han mislyktes med det meste, sa Harald Bredeli.

Saken oppdateres.