Tok viktig personlig valg: – Ville ha trygge rammer

Til tross for sine elleve år på landslaget var det en veteran som ankom samlingen med håndballjentene med stjerner i øynene.

For det er halvvannet år siden Veronica Kristiansen spilte landskamp.

Rett før EM i 2022 meldte Norges Håndballforbund at 33-åringen skulle gjennom en medisinsk prosess og var dermed utilgjengelig for mesterskap.

Grunnen til forfallet ønsket hun å holde for seg selv på det tidspunktet.

– Vi snakket en del frem og tilbake om hvordan vi skulle gå ut med det, forteller Kristiansen til TV 2.

– Jeg har noe som heter PCOS (polycystisk ovariesyndrom) og da trengte jeg hjelp til å bli gravid. Det var noe vi bestemte oss for, eller det var kanskje mest jeg som ville ha det innenfor trygge rammer i tilfelle noe skulle skje eller om det ikke fungerte, forteller bakspilleren.



Den nye tilværelsen: – Har ikke ord

Kristiansen måtte til et fertilitetssenter for å få hjelp.

– Men til syvende og sist var vi så heldige at vi bare trengte en hormonsprøyte, ellers var det helt naturlig.



Og 12.januar 2023 annonserte Kristiansen og samboeren at de ventet barn.

17.juli kom datteren Olivia til verden.

– Det har vært nye følelser og mye følelser. Folk har fortalt meg at det er en helt ny kjærlighet du får, men jeg tenkte aldri at det skulle bli sånn her. Det er helt nydelig. Jeg har egentlig ikke ord, forteller bakspilleren.

LAGVENNINNER: Veronica Kristiansen og Silje Solberg-Østhassel var gravide under Final4 i Budapest i fjor sommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Gjør det noe med deg som håndballspiller?

– Som håndballspiller har tiden hvor jeg var gravid gitt meg tid til å finne en annen motivasjon og gi mer glede med håndballen. Og nå har jeg noe hjemme som er mye, mye viktigere. Personlig føler jeg at jeg slapper mer av og har det mer gøy. Jeg setter ikke det presset på meg selv. Det står ikke om livet, det gjør ikke det.



Dette er PCOS (Polycystisk ovariesyndrom) «Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er en tilstand som kjennetegnes av symptomer som økt nivå av mannlige kjønnshormoner, mange små blærer (cyster) på eggstokkene og sjeldne og/eller uregelmessige menstruasjoner.

PCOS er den vanligste hormonforstyrrelsen hos kvinner. Tilstanden rammer 10 til 15 prosent av alle kvinner og kan gi forskjellige symptomer og plager. Noen har milde, lette symptomer andre har uttalte plager. Det finnes likevel noen fellestrekk i symptombildet.» Kilde: NHI

Jobber mot OL

Kristiansen gjorde comeback for den ungarske storklubben Györ drøye tre måneder etter fødsel.

Selv følte hun seg klar til å spille VM på hjemmebane i desember, men ser nå at det var for det beste at hun ikke var med.

– Per dags dato føler jeg meg i veldig god form - både fysisk og håndballmessig. Håndballmessig synes jeg at det har kommet mer og mer. Og for å være ærlig så er jeg nå veldig glad for at jeg ikke ble tatt ut til VM på hjemmebane - at jeg fikk den måneden til å jobbe, komme meg og kose meg med babyen hjemme.



Til sommeren kommer OL i Paris og Thorir Hergeirsson tar ut troppen 7.juli. I de olympiske lekene er kamptroppen på kun 14 spillere.

– Det er ikke noe lett konkurranse i det laget her. Vi er såpass privilegerte at vi har såpass mange gode håndballspillere, men jeg vil gjøre alt det jeg kan for å komme med i den troppen.



TILBAKE: Veronica Kristiansen er tilbake for de norske håndballjentene etter halvannet år ute. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Heldigvis har vi en del landslagssamlinger og kamper i klubb hvor vi kan prestere og jobbe individuelt. Jeg skal ikke sette så mye fokus på nettopp denne samlingen, for det er min første samling på lenge. Jeg vil selvfølgelig prestere og gjøre det best mulig, men jeg tror det er lurt å tenke mer i det lange løp.

