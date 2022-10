Tok sin 31.(!) seier på rad

SEIER: Vipers har utrolige 31 seire på rad. Her etter seieren mot Odense i Champions League. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vipers - Storhamar 35-30 (21-17)

I forkant av møtet med Storhamar hadde Vipers hele 30 seire på rad. Det forrige tapet Kristiansand-laget gikk på var 5.februar mot Metz i Champions League.

Storhamar har vært de største utfordrerne til Vipers de siste sesongene i hjemlig liga, men de regjerende Champions League-mestrene satte standarden fra start da lagene møttes for første gang denne sesongen.

– Vi var ikke helt skrudd på som vi burde, hvert fall ikke jeg. Vi slipper inn for mange mål, men vi gjør mye bra. Det er bra tempo og gode individuelle prestasjoner, sa Katrine Lunde til TV 2 etter kampen.

Holdt følge lenge

Tina Abdula kom til Storhamar før inneværende sesong fra tyske Borussia Dortmund og høyrekanten kontret inn en redusering for bortelaget til 9-7.

Og da Maja Jakobsen banket inn sin tredje scoring for kvelden, var Vipers kun et mål foran hamarsingene.

– Det er imponerende den jobben Storhamar gjør nå, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

Men Anna Vyakhireva viste hvorfor hun er en av verdens beste håndballspillere. Bakspilleren fintet seg gjennom Storhamar-forsvaret og økte ledelsen ytterligere.

– Var det hit men ikke lenger for Storhamar?, sa Bredeli.

Og med to kjappe mål fra den svenske landslagsstjernen, Jamina Roberts, gikk Vipers opp i en 17-11 ledelse drøye fem minutter igjen av første omgang.

I de siste kampene mot Metz og Esbjerg i Champions League har Storhamar ligget under med syv mål etter kvarteret spilt. Det ønsket de å gjøre noe med mot Vipers.

– Vi ville ha en første omgang vi var stolte av. Jeg er fornøyd med dette, sa Storhamar-trener, Kenneth Gabrielsen, til TV 2 i pausen.

21-17 stod det på måltavla til pause.

– Det er ikke spesielt bra. I forsvar blir vi spilt ned og blir for trege, sa Viperstrener, Ole Gustav Gjekstad.

– Fornøyd med i dag

Men Vipers holdt ledelsen oppe utover i den andre omgangen. Ana Debelic kriget inn sitt andre mål fra linja og sendte sørlandslaget opp i en syvmålsledelse med kvarteret igjen på klokka.

Storhamars nysignering, den tyske landslagsspilleren Mia Zschocke, fikk sin debutscoring i REMA 1000-ligaen, og Hamar-laget fikk kappet ned forspranget til 33-30.

Men det ble for tøft for bortelaget.

Vipers vant til slutt, og har dermed vunnet hele 31 kamper på rad.

– Jeg er fornøyd med i dag. Spesielt første omgang. Dette har vært et av de bedre møtene. Det er mange ganger jeg har vært her og kampen har vært over etter femten minutter. Nå synes jeg vi henger med fra start. Vi ligger bak, men taper med fire og det er kamp, sa Storhamars Maja Jakobsen etter kampen til TV 2. Jakobsen ble delt toppscorer med Anna Vyakhireva med åtte mål.