Tok grep etter Danmark-nedtur: – Full fyring

Nederland-Norge 22-33 (13-15)

Norge slo nådeløst tilbake etter det sure tapet mot Danmark.

– Det var full fyring fra start. Vi har gjort en endring på oppvarmingen som kanskje hjalp, full hall hjelper definitivt og vi var veldig, veldig gira på å vise oss fra en annen side enn mot Danmark, sier Maren Aardahl.

LETTELSE: Norge slo Nederland 33-22. Foto: Patrick Post

Hun utdyper oppvarmingsgrepet:

– Det handler om å få mer intensitet, mer puls egentlig, smiler forsvarssjefen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ville ha mer tenning og energi og fikk svarene han ønsket.

– Absolutt, hadde vi spilt i nærheten av dette på torsdag hadde den kampen fort vippet i vår favør, men sånn er det, sier Hergeirsson.

– Jeg er meget fornøyd. Vi spilte en skikkelig god kamp mot en god motstander. Likevel spiller vi lekent og det ser ut som vi har vært mye mer sammen enn det vi egentlig har vært. I dag ble jeg veldig positivt overrasket, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

FORNØYD: Landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: Patrick Post

Revansjelystne

De norske håndballjentene ønsket å snu skuta etter torsdagens tap mot Danmark. I en stappfull Indoor Sporting Arena i Eindhoven var det intensitet og fart som stod på kampplanen til Thorir Hergeirsson.

Og tempoet var satt fra start fra begge lagene.

8-8 etter drøye kvarteret spilt før Emilie Hovden fintet ut Sola-keeper Rinka Duijndam fra straffemerket og sendte Norge i ledelsen.

– Det er periodevis fin håndball begge veier. Thorir Hergeirsson rullerer mye på laget. Det er en viktig del av det hele med tanke på et generasjonsskifte som kan komme etter OL i 2024, sa TV 2s håndballekspert Bent Svele da det stod 12-12 etter 26 minutter.

På tampen av den første omgangen fremprovosert det norske forsvaret to tekniske feil hos vertsnasjonen som resulterte i to kjappe kontringsmål fra Sunniva Næss Andersen og Emilie Hovden.

HEDRET: Emilie Hegh Arntzen fikk utdelt blomster i forkant av kampen mot Nederland. Det var hennes 150.kamp for det norske A-landslaget. Foto: Patrick Post

Og de norske håndballjentene kunne gå til pause med en tomålsledelse.

– Det starter jevnt og fortsetter sånn, før Norge drar fra litt mot slutten. Det er mer energi og tenning i jentene i dag, sa TV 2s håndballekspert Ida Alstad i pausen.

Til pause stod det 13-15.

Super-Lunde

Nederlands Yara Ten Holte var i det umulige hjørnet i mål og stoppet med to strafferedninger fra de norske jentene.

Men Katrine Lunde svarte med sin syvende redning for kampen og Næss Andersen kunne sende Norge i en femmålsledelse.

– Dette har jeg sagt i 20 år - «der står Katrine Lunde». Gang etter gang etter gang, sa Bent Svele.

– Jeg synes det var en gøy kamp. Det var jevnt i første omgang, men vi jobbet som noen helter i forsvar. Så løsnet det egentlig enda mer. De turte ikke lenger å gjøre så veldig mye i angrep, sa keeperveteran til TV 2 etter kampen.

Et solid norsk forsvar og en Lunde i mål gjorde at håndballjentene slapp inn kun to mål på 20 minutter inn i den andre omgangen.

Da kunne Thale Rushlfeldt Deila sende Norge i ledelsen 25-15.

Ragnhild Valle Dahl fikk sin første scoring for det norske A-landslaget, og de norske håndballjentene kunne juble for seier 33-22.