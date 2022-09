Tilbake på rekordtid: – Grævlig stolt

Camilla Herrem spilte fra start i serieåpningen for Sola drøye tre måneder etter akillesoperasjonen i slutten av mai.

Da inngrepet ble gjort lå det an til et skadefravær på fire til seks måneder, og at EM i november høyst sannsynlig kom til å ryke.

– Jeg var jo småredd for at det skulle bli vondt, men nå er jeg veldig glad for at det kjentes bra ut da jeg kom utpå banen. Det er betryggende, men fasit kommer jo ikke før i kveld eller i morgen. Det har vært litt stivt etter trening, men det har gitt seg dagen derpå og det er et godt tegn.

– Skal ta det gradvis

Venstrekanten har spilt utrolige 17 mesterskap på rad for Norge siden debuten i EM i 2008. Hun scoret to mål for Sola før hun forlot banen etter ett kvarters spill i 1.omgang. Hun spilte et nytt kvarter i 2.omgang og scoret sitt tredje mål i kampen der Sola slo Tertnes 35-25.

– Det er store steg jeg tar nå etter å ikke ha spilt kamp på tre måneder etter operasjonen. Men jeg er "grævlig" stolt over at jeg har gjort alt jeg skulle i opptreningen til punkt og prikke og at jeg har nådd målet.

Selv om hun kom kjapt tilbake, har ikke Herrem tatt sjanser ved å gjøre comeback fra skaden allerede nå.

– Jeg sa jo at jeg skulle være tålmodig å bruke tid denne gangen, men målet var å rekke seriestarten. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte det, og jeg føler meg kampklar. Men skal fortsatt ta det gradvis i kampene som kommer og se an utvikling.

– Er EM i november innenfor rekkevidde nå?

– Jeg tror jeg må bli i klart bedre form om det skal skje. Jeg er et godt stykke unna ennå. Men jeg tar dette gradvis og så får vi se hva som er mulig i ukene som kommer.

KAN NÅ EM: Det så mørkt ut, men EM i november kan være innen rekkevidde for Herrem. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Hun er gal i hodet

Før operasjonen sa hun dette til TV 2:

– Akkurat nå må jeg være realist og tenke at det er vanskelig å nå EM. Jeg vil heller ikke forhaste meg med noe sånn at det går utover videre karriere. Nå skal jeg gjøre alt riktig og tenke på egen helse. Nå i det siste har det ikke vært gøy i det hele tatt, fordi det har vært så vondt.

Før sesongstart sa hun i "Avkast" programmet før seriestart at tålmodigheten hennes bare var tull for det har hun ikke. Og at hun siktet seg inn mot seriestart.

Ektemann og trener Steffen Stegavik fulgte opp.

– Hun er gal i hodet hun der, så når det er skader er hun raskt tilbake igjen.