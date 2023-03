Tilbake på landslaget: – Hun er et beist

Hun ble den store snakkisen etter at Norge feide Slovenia av banen i håndball-VM i 2019.

Den da 24 år gamle VM-debutanten tok jobben som både forsvars- og angrepssjef da de norske jentene slet i innledningen.

Men for Ingvild Bakkerud ble det bare fem landskamper i perioden etter mesterskapet. Nå er hun tilbake i troppen i Golden League.

– Det har vært lenge siden sist, så det er utrolig morsomt å få være med igjen. Jentene er så gode og snille, og det er bare glede, forteller Bakkerud til TV 2 etter storseieren mot Nederland lørdag kveld.

MAKKERE: Maren Aardahl og Ingvild Bakkerud trives godt med å spille sammen. Her fra landskamp mot Slovenia i 2021. Foto: Nikola Krstic

Fornøyd forsvarssjef

De norske håndballjentene reiste seg etter torsdagens knepne tap mot Danmark og slo Nederland 33-22 i en stappfull Indoor Sporting Arena.

Da hadde forsvarssjef Maren Aardahl store ord å si om lagvenninnen.

– Jeg synes det er veldig artig og positivt den måten Ingvild kommer inn i forsvaret på. Det var veldig gøy å stå sammen med henne. Det er selvfølgelig med alle andre også, men ekstra gøy at hun kommer tilbake inn i landslaget nå og leverer.

– Hvordan er det å ha henne tilbake?

– Det er kjempe deilig. I den danske ligaen har hun kjempe stor respekt - spesielt for forsvarsspillet sitt. Nå fikk hun satt inn et par kasser og får vist frem det også. Men det er klart at hennes store forse er forsvarsspillet. Hun er et beist, slår Aardahl fast.

Bakspilleren satte inn tre mål i kampen mot Nederland.

– Jeg synes det var kjempe gøy. Det var utrolig lett å komme inn. Det var en deilig ro over hele laget, og jeg synes at jeg og Maren klarer å sette et knallgodt forsvar. Jeg synes vi står kompakte og er aggressive, forteller Bakkerud.

– Må ta tiden til hjelp

Bakkerud har spilt i dansk håndball siden 2018. Først var hun i Odense, og så gikk hun til Ikast før sesongen 2020/2021.

DANSK HÅNDBALL: Ingvild Bakkerud har spilt i dansk håndball siden 2018. Nå ligger hun og laget Ikast på tredjeplass i den danske ligaen. Foto: Bo Amstrup

– Jeg har tenkt på det at jeg må bare få med mitt spill fra Danmark inn på landslaget for jeg skal jo gjøre det samme her som jeg gjør i klubb. Jeg fikk til det i dag (lørdag) og det skal jeg fortsette med de neste kampene også, forteller Bakkerud.

– Man må ta tiden til hjelp. Jeg synes jentene er utrolig gode og banker opp hele tiden. Det er enkelt og det er deilig. Man føler en trygghet, legger hun til.