Tente til: – Trodde at han skulle drepe meg

Kolstad - Elverum 34-30 (16-15)

Med snaut fem minutter igjen av den første finalen mellom Kolstad og Elverum onsdag kveld kokte det over på banen.

Kolstads Eskil Dahl Reitan dro av brillene til Elverum-spilleren Antonio Serradilla, som svarte med å kaste ballen på motspilleren.

– Han traff meg i ansiktet. Jeg trodde at han skulle drepe meg. Reaksjonen min var svak, sier spanjolen til TV 2 etter kampen.

Serradilla ble vist det røde kortet, mens Dahl Reitan fikk en tominutter.

HØY TEMPERATUR: Eskil Dahl Reitan og Antonio Serradilla havnet i tottene på hverandre i onsdagens første finalekamp. Foto: TV 2 Play

Etter kampen har de skværet opp, forteller Elverum-profilen.

– Han sa unnskyld, og jeg aksepterer det, sier Serradilla.

Se situasjonen i videovinduet øverst!

En kreftsvulst gjorde at han fjernet det høyre øyet i 2021. Spanjolen har tidligere fortalt historien til TV 2.

– Du har lest om øyet hans? Det er derfor det koker, prøvde Elverum-spiller Tobias Grøndahl å forklare til dommeren.

– Han skal ikke gjøre det (kaste ballen på Dahl Reitan), men jeg forklarer. Hvis øyet faller ut, er det helt krise, bare så du vet det, fortsatte Grøndahl.

TV 2s håndballekspert Bent Svele skjønner at Serradilla tente til.

– Jeg har forståelse for reaksjonen, selv om det koker litt for mye over, kommenterte Svele.



Serradilla tar selvkritikk for reaksjonen, men han sier seg ferdig med saken. Han kjenner imidlertid på situasjonen etter kampen.



– Jeg føler litt smerte, men det er ikke noe alvorlig, sier han.

Kolstad tok første stikk i finalen med 34-30-seier over Elverum.