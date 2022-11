Tatt ti medaljer sammen: – Mer enn jeg kunne drømt om

Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk har spilt på seniorlandslaget sammen i en årrekke. Nå kan de to lagvenninnene glede seg over nok en medalje sammen.

FINALE: Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk er klare for finale i EM. Da tar de sin tiende medalje sammen på seniorlandslaget. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

EM 2010 - Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal er med i sitt første mesterskap for de norske håndballjentene.

De hadde spilt mot hverandre i barndommen og ble kjent som 12-åringer.

På juniorlandslaget ble de lagvenninner og vant både EM og VM-gull.

Så startet jakten på edelt metall i de voksenes selskap.

DEBUT: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal fikk sin mesterskapsdebut for de norske håndballjentene i EM i 2010. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nå, 12 år senere, står de i nok en mesterskapsfinale og har sikret seg sin tiende medalje sammen.

– Det har vært egentlig mer enn jeg kunne drømt om. Det er enda mer spesielt å kunne gjøre det med en så nær venninne. Det gjør det ekstra spesielt, forteller Stine Bredal Oftedal til TV 2.

Mørk: – Jobber ræva av oss

Søndag kveld står de norske håndballjentene overfor Danmark. Gullmedalje og OL 2024-plass står på spill.

Bredal Oftedal har to medaljer mer enn Mørk i banken fra landslaget (2011 og 2012) da høyrebacken var skadet under mesterskapene.

Men superduoen har rundet tosifret antall medaljer i hverandres selskap.

– Det har vært mange oppturer og mange nedturer. Et par nedturer hvert fall, sier Mørk og fortsetter.

GULL: Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal og Norge skal kjempe om EM-gull søndag. Her fra EM i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg synes på mange måter at det ikke er tilfeldig. Vi jobber ræva av oss i de mesterskapene. Vi planlegger og passer på at ting blir gjort ordentlig hele tiden. Vi samarbeider vanvittig godt med trenerteamet. Jeg er veldig stolt og jeg tar det ikke for gitt.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, har fulgt Norges to stjerner over flere år og tar av seg hatten for det de har prestert.

– Begge vært bærende spillere for det norske landslaget i en veldig lang periode. De har vært lærlinger og fra 2014 er det de som har rulet håndballverden og styrt Norge til alle disse medaljene.

Og Svele er klar i talen før søndagens EM-finale mot Danmark.

– Vi så betydningen av dem i semifinalen når de gikk foran. Bredal Oftedal var strålende i spillet og Mørk var iskald fra syv meter. Så betydningen av de to er at det står og faller på dem for Norge sin del - om de skal vinne nok en gullmedalje.

FINALE: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal jubler etter seier mot Frankrike i semifinalen i EM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hyller duoen: – Legender

Lagvenninne Maren Aardahl får mye inspirasjon av de to veteranene.

– De er allerede legender, sier Aardahl.

– Jeg er så glad for at jeg kan ha noen år på landslaget med dem og skvise ut alt jeg kan av deres erfaringer, rutiner og måten de tenker håndball på. Og måten å lede en garderobe. Så håper jeg at jeg kan ta etter dem på noen ting, legger hun til.

PÅ PLASS: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal på siste pressetreff med mediene før EM-finalen søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fra dag én på seniorlaget har de to 31-åringene vært romkamerater i mesterskap. Og de er begge klare i talen om hva de liker best ved hverandre.

– Vinnerskalle, utrolig snill og veldig morsom, sier Bredal Oftedal når hun skal beskrive Mørk.

– Det er en grunn til at hun har navnet sitt på så mange medaljer. Jeg føler at veldig ofte at et «winning team» er med Nora Mørk på laget, så hun har noe helst spesielt på det å fokusere på de riktig tingene, ha selvtillit og ta ansvar når det gjelder, slår hun fast.

– Det beste med Stine er at vi kjenner hverandre utrolig godt. Jeg vet hva hun tenker før hun har sagt det og hun kan se på meg hvordan jeg har det. Så er hun en fantastisk god kaptein, godt menneske og en du kan stole på, sier Mørk.