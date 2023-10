Tar over norsk klubb: – Et skup

Bjarte Myrhol blir ny hovedtrener for Runar.

Håndballguttas mangeårige kaptein, Bjarte Myrhol, la opp etter OL i Tokyo.

Så gjorde han et kortvarig comeback i juni 2021 for den tyske storklubben THW Kiel i Final 4.

Og nå tar den tidligere håndballstjernen fatt på en ny rolle:

Myrhol blir Runar-trener fra neste sesong og har signert en treårsavtale med klubben.

– Siden tre måneder etter at jeg la opp har det vært en stor drøm å bli håndballtrener, forteller Myrhol til TV 2.

SUKSESS: Bjarte Myrhol var med på håndballguttas VM-sølv i 2017 og 2019. Foto: Michel Euler

– Ilden ble tent

Etter 18 år i utlandet, har den tidligere linjespilleren og familien flyttet hjem til Sandefjord og Norge.

– Flere av de tilbudene som har kommet underveis på trenerjobber har jeg avslått med en gang, fordi det har ikke passet med familiens verdier. Jeg hadde jo avskrevet Runar, fordi jeg visste at de hadde et satt trenerteam, forteller Myrhol.

For Leif Gautestad og Bård Kristian Tonning har ledet Runar i flere sesonger. Denne sesongen har Gautestad vært borte fra sidelinjen etter at han fikk en svært sjelden skadetilstand.

Klubben, i samråd med Gautestad, startet jakten på ny hovedtrener allerede før hans sykefravær. Det var enighet om at 2023/24 kunne bli siste sesong med Gautestad som hovedtrener.

KLAR: Bjarte Myrhol har signert en treårskontrakt med Runar. Foto: Runar Sandefjord

Da kontaktet Sandefjord-klubben 41-åringen.

– Det var litt som om ilden ble tent. Fra den dagen så har jeg hatt en mega-motivasjon inni meg for å kunne drive med det jeg liker best og det er håndball, sier landslagslegenden som trer inn i trenerrollen for første gang.

– Jeg tror jeg kan bli ordentlig bra på det. Jeg går inn med selvtillit om at jeg tror jeg kan bli en flink trener. Når du jobber med idrettsfolk, så jobber du stort sett med folk som drømmer om å ville komme opp og fram. Det er utrolig motiverende å jobbe i det miljøet.

Går til erkerivalen

TV 2s håndballekspert tror ansettelsen av Myrhol blir en suksess.

– Dette er et skup av Runar. Bjarte Myrhol har et fantastisk navn i håndballverden. Han har vært med på så mye i løpet av sin karriere og sitt liv, og jeg er helt sikker på at han har mye å komme med, sier Bent Svele.

– Han har alltid vært en som er ekstremt godt likt og er profesjonell tvers gjennom, legger Svele til.

MØTES: Bjarte Myrhol møter Sander Sagosen og Christian Berge i Kolstad neste sesong. Foto: Stian Lysberg Solum

Myrhol spilte for Runars erkerival, Sandefjord, fra 2001 til 2005 før han tok fatt på profflivet i utlandet.

– Hvordan tror du dette valget blir mottatt i Sandefjord?

– Det er et godt spørsmål som kommer til å bli stilt mange ganger. Det må jeg bare stå for. Det er dette valget jeg har tatt og de tilbakemeldingene kommer til å komme, men det må jeg stå for, svarer den kommende Runar-treneren.

Runar ligger på en femteplass etter en varierende sesongstart. Laget har vært preget av skader på flere sentrale spillere, men Sandefjords-laget sjokkerte hele Håndball-Norge da de vant mot Kolstad tidligere i høst.

– Runar ligger i sjiktet bak Kolstad og Elverum, men jeg hadde ikke tatt denne jobben om jeg ikke hadde hatt ambisjoner om å sikte på å komme nærmere og nærmere dem, sier Myrhol og legger til:

– Det blir ikke lett, men det er sånn jeg er skrudd sammen. Jeg har lyst til, sammen med Runar og gutta, å kunne utvikle klubben enda mer.