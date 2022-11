Tapte nylig for finalemotstander – Hergeirsson avslører grep

Norge møter Danmark i finalen, et lag de tapte for i hovedrunden. Thorir Hergeirsson avslører hvilke grep de gjorde etter den kampen.

Norge og Danmark er klar for EM-finale.

Det ble klart etter at danskene slo Montenegro i sin semifinale, og de norske jentene storspilte og vant over de franske jentene.

Da to finalelagene møttes i hovedrunden og da ble det en dansk tomålsseier.

Den kampen mener landslagssjef Thorir Hergeirsson de har klart å legge bak seg.

– Enten bra eller ræva

Han er tydelig på at verden er blitt sånn at når et lag som vinner så mye, plutselig taper, så blir det gjerne sett på veldig svarthvitt.

– Mange tenker at enten er det bra eller så er det ræva. Da blir det veldig lett å finne masse feil, sier islendingen til TV 2.

Landslagssjefen sier at de derfor gjør et viktig grep etter slike kamper.

– Da prøver vi alle å finne en feil som vi kan endre på. Da legger vi det inn i laget og treningen, før vi begynner å forberede oss på den neste motstanderen.

Hergeirsson mener det er et viktig grep man gjør etter et tap, og at det må til for å kunne jobbe mot den neste kampen som skal spilles.

– Det er et kraftfullt verktøy med tanke på å komme på offensiven, slår han fast.

Lærer av tapte kamper

Og det ser ut til å fungere bra. For to dager etter tomålstapet for Danmark, knuste de norske jentene til og vant med åtte mål mot gullfavoritt Frankrike.

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener Norge er best i klassen når det gjelder å lære av tapte kamper.

– Jeg synes Norge er den beste klassen til å lære av spilte kamper. De henter informasjon fra kamper og hva de røk på, og så forbedrer de det til neste kamp.

Det norske laget har nemlig en enorm statistikk når det gjelder å hente seg inn igjen etter tap i mesterskap. På 26 år har de kun tapt to kamper på rad ved to anledninger. Det var i VM i 2019 og i OL i 1996.

Svele er dermed sikker på at de norske jentene kommer til å forberede seg godt til finalekampen mot danskene.

– Det er nok et revansjesugent norsk lag som har godt av kampen mot danskene, og kommer til å bruke den godt inn mot finalen.

18 år siden sist finalekamp

Nå venter finale mot danskene. De to lagene har ikke spilt finale mot hverandre siden 2004.

Da tok de norske jentene gull, og det er også sist gang Danmark var i en mesterskapsfinale.

Det er nok derfor en meget revansjelysten dansk gjeng som kommer til å møte det norske laget på søndag.

Til TV 2 sa den danske målvakten Sandra Toft at hun håpet på å møte de norske jentene i finalen.

– Jeg håper det for jentene sin del, men også for historien sin del med et møte mellom Norge og Danmark i finalen. Det hadde vært gøy!, sa hun etter at finalen var sikret for de danske jentene.

Norge har en fordel

Hergeirsson mener at tapet i hovedrunden ikke har noe å si i den kommende finalen.

– Jeg vil ikke se på det som en ny sjanse. Det er en ny finale. Det er en ny kamp med nye muligheter. 50/50! Så er det bare å gjøre det beste ut av det.

Også Svele mener det er en ny kamp som kan vippe begge veier, men mener Norge har en fordel.

– Danskene står i en finale for første gang på 18 år, mens Norge har stor finaleerfaring. Jeg håper og tror at det kan vippe det den norske veien.