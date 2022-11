Tapte mot Danmark - Mørk ble Norges beste

Norge - Danmark 29-31 (13-12)

Danmark ble for tøff for de norske jentene i gruppefinalen. Det endte med et tomålstap, og dermed venter Frankrike i semifinalen for Norge.

– De danske jentene står knallgodt i forsvar og plukker vekk mye av angrepsspillet til Norge, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Svele kritiserer blant annet Hergeirsson for å holde toppscorer og Norges beste spiller Nora Mørk for lenge på benken.

