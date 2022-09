Tabelltipset: – Noe av det beste i verden

TV 2s håndballekspert tror de to nye stjernesigneringene kan ta Vipers til topps i Europa. Igjen.

De siste årene har Vipers vunnet alt i hjemlig liga. Og i mai ble de nok en gang historiske da de tok sitt andre Champions League-gull på rad.

– De er en god kandidat til å ta det igjen, sier TV 2s håndballekspert, Bent Svele, i podcasten «Kommentatorbua».

Herrem: – Får kjøre sitt eget løp

Camilla Herrem og Sola fikk kjent på nivået til årets Vipers-lag i treningskamp før sesongstart.

– Vi tapte med en haug av mål mot dem, og da var ikke alle med en gang, forteller Herrem lattermildt i årets «Avkast»-sending.

– Jeg tror Vipers er i en klasse for seg selv, og at de er enda bedre i år enn de var i fjor. De får kjøre sitt eget løp i REMA 1000-ligaen og så får vi andre holde på bak der, legger landslagskanten til.

Men selv er Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad noe mer ydmyk i uttalelsene, men anerkjenner favorittstempelet.

– Litt av dette gamet er å glemme det du har gjort og vunnet, og komme seg videre. Inngangen til Champions League er fortsatt REMA 1000-ligaen og sluttspillet, så det er veldig viktig for oss.

– Hver eneste kamp er en utfordring for oss. Jeg ser at vi er store favoritter og jeg tror også at vi kommer til å vinne hvis vi stokker kortene våre riktig. Men det blir en jobb og det tar vi på største alvor, forteller suksesstreneren.

Kan ta ytterligere steg

Til tross for at sørlandslaget mistet flere toppspillere, deriblant Nora Mørk og Isabelle Gulldén, har de fått inn erstattere:

Anna Vyakhireva og Jamina Roberts.

– Hvis du skal lage «Topp tre duellspillere» i verden, så er det Henny Reistad, Anna og Jamina. Det gjør at du kan spille håndball på en litt annen måte: de to vinner dueller en mot en ni av ti ganger. Da må forsvaret jobbe og det blir plass et annet sted på banen, forteller Bent Svele.

– Anna Vyakhireva har vært en åpenbaring og tatt Vipers med storm. Hun vil vinne Champions League. Og så har vi Jamina Roberts - vår svenske yndling. Med de to skal du ikke stå på hælene i forsvar hvis du skal stoppe dem. Det er noe av det beste individuelt i verden, sier håndballkommentator Harald Bredeli.

I mai gikk Vipers helt til topps i Budapest og kunne løfte Champions League-trofeet for andre gang. Målet er Final Four også denne sesongen.

– Jeg tror potensialet til å bli enda bedre er der, hvert fall offensivt. Jamina og Anna har fantastiske individuelle ferdigheter, så det tror jeg blir veldig gøy, sier Gjekstad.

Bredeli er ikke i tvil om at Vipers gjør rent bord i Norge nok en sesong.

– Norge er for lite for Vipers. De har erobra Europa og målet er å gjøre det de har gjort igjen: ta de tre titlene i Norge, sier Bredeli.

Utfordrerne

Storhamar har vært nummer to bak Vipers gjennom flere sesonger. Etter fjorårets sesong har de mistet Emilie Hovden (Viborg), Betina Riegelhuth (lagt opp) og Jeanett Kristiansen (lagt opp).

Det tror Svele at Hamar-laget, som for første gang skal spille Champions League, kommer til å merke.

– Det holder ikke til å slå Vipers, men til å slå de andre. Jeg er spent på å se hvordan de løser Champions League-spill og seriespill. Du må gjøre noen vurderinger ut ifra belastning.

Storhamar-trener, Kenneth Gabrielsen, er tydelig på at de ikke kan tenke for mye på Vipers, men fokusere på eget produkt.

– Det er klasse på alt det de driver med, men vi må fokusere på oss selv og at vi skal bli bedre. Spesielt nå inn i en ny epoke med Champions League-kamper. Vi ønsker å klore oss fast i toppen, men Vipers må holde på med sitt og det har vært ekstremt solid. Når du vinner Champions League to år på rad, så må vi andre være litt ydmyke, forteller Gabrielsen.

Den siste plassen på pallen gir Svele til Molde som kom på fjerdeplass i fjorårets serie og NM-sølv.

– Dette Molde-laget er godt nok til medalje og de bør få seg en medalje nå. De har en større bredde, og så synes jeg de har vervet gode spillere, sier Svele.

Fjorårets toppscorer i REMA 1000-ligaen, Christine Karlsen Alver, er blant nysigneringene.