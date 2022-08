Tabelltipset: Dette kan bli Berges og Kolstads spøkelse

FORNØYD: Christian Berge forteller at han er fornøyd med toppnivået Kolstad har vist, men at de må jobbe med stabiliteten gjennom kampene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne vippe Elverum av tronen. De har sittet der lenge nok og det hadde vært kult. Vi har laget og muligheten til det, sa Torbjørn Bergerud under årets «Avkast»-sending.

Landslagsmålvakten sluttet seg til Kolstad denne sommeren for å være en del av det hardtsatsende prosjektet i Trondheim.

Elverum tok sin etterlengtede «trippel» i fjorårets sesong da de vant serie-, NM- og sluttspillgull. De regjerende mestrene ønsker å gjenta forrige sesongs suksess, men tror det kan bli tøft.

– Jeg tenker det er mer åpent enn noen gang. Kolstad med deres nysigneringer er utrolig spennende. Vi som sitter i de ulike klubbene har forventninger til hva som kommer, sa Elverum-trener Børge Lund.

Det lille ankerpunktet

Og neste sommer kommer enda flere landslagsspillere til trønderklubben: Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

– De har den beste målvakten i Torbjørn Bergerud. De har det beste midtforsvaret i landslagsspillerne Magnus Gullerud og Vetle Eck Aga. Sigvaldi Guðjónsson har kommet fra Kielce i Champions League og er den beste høyrekanten i ligaen. Og de har Janus Smárason som skal styre som playmaker, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele i podcasten «Kommentatorbua».

Hør hele tabelltipset i den nyeste episoden av «Kommentatorbua»

Men Svele tror Kolstad kan slite på spesielt ett punkt.

– Det er det lille ankerpunktet: hvis Smárason blir skada, så står de med den samme bakspillerrekka som ble nummer fire i ligaen i fjor. Da kan det bli litt vanskeligere for et Kolstad-lag, slår håndballeksperten fast.

– Jeg tror det blir et race, men jeg tror Elverum er det lille steget foran, fordi vi er usikre på totaliteten og bredden til Kolstad. Men det er et fantastisk håndballag og en fantastisk trener i Christian Berge, følger Svele opp.

– Ingenting er umulig

TV 2s håndballekspert tror dermed at Elverum tar seriegullet i årets REMA 1000-liga. Bergerud og Kolstad er satt opp på andreplassen, mens fjorårets andreplass i sluttspillet og i NM, ØIF Arendal, er plassert på tredjeplassen.

– De har potensialet i laget, forteller Svele om arendalittene som har mistet rutine i Sondre Paulsen (lagt opp), Lars Jakobsen (lagt opp) og Kristian Rammel (Drammen), men har hentet flere nye spillere.

Elverum har også fått flere nye spillere.

Etter fjorårets sesong mistet de flere viktige profiler: Eric Johansson (THW Kiel), Dominik Mathe (PSG), Thomas Solstad (Bjerringbro-Silkeborg) og Simen Holand Pettersen (Skjern).

– De har byttet ut spillere hvert eneste år, og hvert eneste år har de blitt hakket bedre. Så får vi se om spillerlogistikken ryker for første gang, sier håndballkommentator Harald Bredeli.

– Vi har mista noen sentrale spillere, selvfølgelig, men det får vi ikke gjort så mye med. Vi jobber med de spillerne vi har og de synes jeg ser veldig fine ut. Vi trenger å få satt dem inn i systemer og få dem trygge til å gjøre det de er gode på. Det tar litt tid, fordi det er en del de skal gjennom. Jeg er ganske trygg på at det kommer til å gå fint, forteller Elverums Tobias Grøndahl.

Og Torbjørn Bergerud er klar på at ingenting er i mulig i kampen om gullet.

– Vi har muligheten til å slå Elverum, men det er et enormt godt lag så det blir en stor utfordring. Vi er ikke her og for å tape håndballkamper, vi er her for å vinne, og det kommer vi selvfølgelig til å kjempe for denne sesongen, slår målvakten fast.