Svarer på svensk skepsis

KLARE: Sander Sagosen og Norge er klare for EM som starter torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Mens de norske håndballgutta og Danmark har valgt å møte topp motstand i forkant av EM, har svenskene valgt å spille to kamper mot Japan på hjemmebane.

I Golden League i København spilte Norge og Danmark tre kamper over fire dager - mot hverandre, Nederland og Egypt.

Norge spilte uavgjort mot Danmark (27-27), vant til slutt over Nederland 38-35, men måtte se seg slått av Egypt 23-28 i siste kamp søndag kveld.

– Jeg har mange dansker på laget i Flensburg og jeg kan si at de synes ikke det er gøy å spille Golden League. De liker arrangementet, men det er de samme motstanderne hele tiden og er veldig tøft, sier svenskenes stjernespiller Jim Gottfridsson til Aftonbladet.

– Hvor mye får du av å alltid spille de tre kampene? spør Gottfridsson retorisk.



Svenskenes Jonathan Carlsbogård foretrekker også svenskenes oppkjøring.

– Jeg foretrekker vårt system. Vi kan bli hjemme og ikke reise så mye. Vi kan fokusere på å forberede oss fysisk etter Rickard Nilssons plan (Sveriges fysiske trener) for å nå toppformen til EM, sier Carlsbogård til den svenske avisen.



Norge, Sverige og Danmark kan møtes i hovedrunden i Hamburg, og det er ventet at de tre skandinaviske landene skal knive om to semifinaleplasser.



– Jeg tenker ikke så mye om hva svenskene gjør. Vi har opplegget vårt her, og vi gjør det beste ut av det. Vi har fått god motstand, og alle har fått lov til å kjenne på det i disse tre kampene. Vi har fått rullert rundt, og jeg tror vi står skarpere til EM. Så får noen andre ta vurderingen på hva som er best, men vi har hatt god motstand her og testet ut mange ting, så vi er positive inn mot mesterskapet, sier Sebastian Barthold til TV 2.



Danskene i Flensburg kjenner seg ikke igjen i Gottfridssons uttalelser. Simon Pytlick forteller til TV 2 Danmark at det er viktig for dem å møte sterk motstand i forkant av et mesterskap.

Norges Sander Sagosen er enig med Pytlick.

– Skal man bli best, må man trene mot de beste også. Sånn fungerer det. Vi må matche oss mot de beste for å få matchingen vi trenger. Er vi smarte og fornuftige på spilletid, klarer vi å disponere laget fint. Vi fokuserer mye på prestasjon i forhold til resultat, sier Sagosen til TV 2 etter kampen mot Egypt.