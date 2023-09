– Svært uheldig og en ripe i lakken

TV 2 avdekket tidligere denne uken at håndballforbundet (NHF) ved tre anledninger har kjøpt tjenester fra det private selskapet til Bente Aksnes, Fønix Kompetanse, samtidig som Aksnes var visepresident i NHF.

Informasjonen kommer frem kun to uker etter at håndballpresident Kåre Geir Lio havnet i søkelyset for en tilsvarende situasjon. TV 2 kunne da avsløre at håndballforbundet ved fire anledninger hadde kjøpt tjenester fra stiftelsen Lio var ansatt i og hevet millionlønn fra.

I håndball-Norge har avsløringene til TV 2 blitt en stor snakkis. Daglig leder i Sola Håndball, Svein Gaute Hølestøl, er blant dem som reagerer på det som er kommet frem.

BEKYMRET: Svein Gaute Hølestøl i Sola HK mener det er uheldig at det er kommet frem at personer i Håndballforbundet har sittet på begge sider av bordet. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Det er uheldig at det kommer frem at de sitter på begge sider av bordet. Det er ikke sånn en bør eller skal gjøre, sier Hølestøl til TV 2, og fortsetter:

– Derfor er det klart at Håndballforbundet har fått en ripe i lakken. Idretten baserer seg på tillit, det er tilliten vi lever av og derfor er det utrolig viktig at vi opprettholder den. Det er prinsippene og verdiene vi kjemper for hver dag, så det er klart at når slike ting kommer frem, så er det ikke bra, sukker Solas daglige leder.

– Flere klubber sitter igjen med de samme tankene



Han har også lest avsløringene rundt Bente Aksnes med stor interesse.

– Ja, det er en ny sak som viser at dette med å innhente anbud hvor viktig det er å diskutere pris og kvalitet på produktet. Slik jeg har forstått det ble ikke dette lagt ut på anbud, så jeg mener håndballstyret må gå gjennom dette en gang til, konstaterer Hølestøl.

KLAR TALE: Svein Gaute Hølestøl i Sola HK mener håndballforbundet har fått seg en ripe i lakken. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Vil dere be om en redegjørelse fra Håndballforbundet med tanke på hva som har skjedd i disse sakene?

– For oss går kontakten gjennom Norsk Topphåndball, så vil eventuelt de fronte det videre inn for Norges håndballforbund (NHF) hva Sola HK mener. Men vi snakker jo med de andre klubbene i Norge, og flere av de andre klubbene sitter igjen med de samme tankene som vi gjør nå, svarer han.

– Har dere fortsatt tillit til Kåre Geir Lio som håndballpresident?

– Om det hadde vært mange saker så hadde selvsagt tillit blitt diskutert. Men nå har vi først og fremst tillit til at det sittende styret håndterer dette på en god måte, svarer Hølestøl, og slår fast:

– Jeg synes det er viktig at vi i idretten er ærlige med hverandre, det og åpenheten er utrolig viktig for idretten, og det er det vi blir målt på. Det er derfor noe vi alle må jobbe etter hver dag for å sørge for at blir ivaretatt.

HÅNDBALLEDER: Einar Auestad i Nærbø IL har tillit til at styret i NHF rydder opp. Foto: Bjarte Fossfjell

– Tillit til at det ryddes opp

Daglig leder i Nærbø IL på Jæren, Einar Auestad, kommer med en klar oppfordring til håndballforbundet.

– Jeg velger å uttale meg på generelt grunnlag, og når det gjelder kjøp og salg av tjenester, så det er veldig viktig at det gjøres på en ryddig måte og at man er veldig bevisst på dette med habilitetsspørsmål i sånne saker, sier Auestad til TV 2.

Jærbuen mener håndballforbundet nå virkelig må gå inn i sakens materie for å avdekke hva som virkelig har skjedd.

– Jeg tenker at vi som håndballklubb har full tillit til at styret i håndballforbundet går inn i disse sakene og ser på saken slik som de skal gjøre, fastslår han.

FØLGER SAKEN: Einar Auestad, Nærbø IL, følger TV 2s avsløringer med stor interesse. Foto: Bjarte Fossfjell

– Vi tar det på alvor



Håndballforbundets generalsekretær, Erik Langerud, skjønner at det kommer reaksjoner fra klubbene i håndball-Norge.

– Jeg kan forstå at det stilles stilles spørsmål her, basert på det som er kommet frem. Vi tar det på alvor. Vi er opptatt av å ha tillit og må gjenreise den tilliten som eventuelt da er er borte. Det er hvert fall mitt løfte. Vi ser at det er blitt ord som ripe i lakken. Det vi ser at det er. Vi må jobbe for å gjenreise tilliten, konstaterer Langerud overfor TV 2.

YDMYK: Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, skjønner at håndballklubbene reagerer på TV 2s avsløringer. Foto: Jon Olav Nesvold

Langerud har full forståelse for at håndballklubber i Norge stiller spørsmål ved noen av de beslutninger Håndballforbundet har tatt.

– Det det ville jeg tenkt sett fra utsiden, og så ville jeg også forventet at det ryddes opp i når det avdekkes klanderverdige forhold, og at det blir tatt tak i slik at man unngår å havne i sånne situasjoner, erkjenner han.

I helgen skal Lio og resten av styret i Håndballforbundet se på egen habilitet etter TV 2s avsløringer.