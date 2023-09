Superduo tok over – hentet begge sønnene

Det har startet en ny tidsregning på Romerike. Fjellhammer var overraskelseslaget i fjorårets sesong og står nå med en splitter ny arena.

Robert Hedin, tidligere landslagssjef for Norge og nåværende landslagssjef for USA, tok over treneransvaret i februar.

Rett før sommeren ble det nye tilskuddet til trenerteamet presentert. Nå er svenskenes landslagssjef, Glenn Solberg, på plass i trenerteamet til Fjellhammer.

– Jeg synes det er veldig gøy å få være med å bidra og hjelpe Robert (Hedin) den tiden jeg kan. Fjellhammer er en spennende klubb med mange unge, spennende spillere, så jeg synes det er veldig gøy å få være med og bidra, sier Solberg.

NY SESONG: REMA 1000-ligaen er i gang med ny sesong. Fjellhammer vant sin første kamp mot Kristiansand. Foto: Lage Ask / TV 2

– Overpresterte

Glenn Solberg har tidligere vært i landslagsteamet til både Robert Hedin og Christian Berge hos de norske Håndballgutta. Siden 2020 har Solberg vært landslagstrener for Sverige og ledet svenskene til sølv i VM 2021 og gull i EM 2022.

– Dette er bra for norsk klubbhåndball og flott for Fjellhammer som klubb. At Glenn Solberg tar seg tiden til å være med på dette og får lov av det svenske forbundet, øker kompetansen. Det er et kvalitetstegn, mener TV 2s ekspert Bent Svele.

Selv er duoen godt fornøyde med å være gjenforent. Onsdag blir Solbergs offisielle debut på Fjellhammer-benken.

Se Elverum-Fjellhammer onsdag fra kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og Play

– Jeg er fornøyd med å jobbe med Glenn igjen. Vi har jobbet sammen før og det fungerte bra. Det det fungerer bra nå også, sier Hedin.

– Vi har ikke fått jobbet så lenge sammen ennå, men det er Robert som har hovedansvaret og så skal jeg støtte han med det jeg kan. Så får vi se hvor langt det rekker. Jeg synes vi utfolder hverandre bra og vi diskuterer det meste, legger Solberg til.

Fjellhammer var det eneste laget som vant mot trippelmester Kolstad i seriespillet forrige sesong. Seieren mot trønderne ga dem en plass i sluttspillet. Der yppet de seg med Elverum i kvartfinalen.



AMBISJONER: Fjellhammer ønsker å kapre en sluttspillplass denne sesongen. Foto: Lage Ask / TV 2

– Vi overpresterte vel i fjor med de resultatene. Vi har mista mange spillere siden det, så det er et nytt lag. Vi har snakket litt om mål og kommer vi til sluttspill som vi gjorde i fjor, så synes vi det er en bra prestasjon i år, sier Hedin.

Signerte sønnene

Lørdag gikk de seirende ut av sesongåpningen mot Kristiansand i nye Fjellhamar Arena. Onsdag får de et gjensyn med Elverum.

Romerikslaget mistet flere spillere etter forrige sesong. De har fått på plass erstattere – deriblant sønnene til trenerteamet.



– Det er et bra opplegg med Glenn og Robert som trenere. Det er ny hall og man satser ordentlig. Det er kult å være med og se hvor langt man kommer, forteller Amadeus Hedin, sønnen til Robert Hedin.

Unggutten Magnus Solberg, Glenn Solbergs sønn, har tatt steget opp fra ROS og signert en treårskontrakt med Fjellhammer.

NYSIGNERING: Magnus Solberg, sønnen til Glenn Solberg, sluttet seg til Fjellhammer før inneværende sesong. Foto: Lage Ask / TV 2

– På trening er han bare en trener, og en god kompis også. Han er til god hjelp, forteller Magnus om å ha far på benken.

– Det er det samme for meg. Robert er trener og det er det som gjelder. Det er bare å akseptere det og det funker bra, legger Amadeus til.