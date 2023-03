Super Sagosen senket Serbia:– Tilbake for fullt

ÅSANE ARENA (TV 2): Det var et revansjelystent Norge som slo Serbia med ti mål.

12 MÅL: Sander Sagosen strålte i sin kamp nummer 150 for landslaget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Norge - Serbia 35–25 (17–12)

Det var et heltent Norge som tok i mot Serbia til et utsolgt Åsane arena.

Etter 25-24 tapet mot i første kampen mot Serbia torsdag måtte Norge vinne med ett mål eller mer for å være med i kampen om EM-kvalikgruppen.

Sander Sagosen var tilbake for fullt i sin landslagskamp nummer 150.

– Sagosen er tilbake for fullt, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli, da Sander Sagosen skøyt inn sitt syvende mål etter 22. minutter.

– Vi rotet det litt bort i den første kampen mot Serbia. Vi skulle bare male på fra start og da blir avstanden stor, sier Sagosen til TV 2 etter kampen.

REVANSJE: Norge slo Serbia med ti mål. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

At det var hans kamp 150 for Norge var han derimot ikke klar over.

– Det visste jeg ikke. Det er alltid stas å spille på norsk jord. Det er fantastisk artig i slik kulisse som det er her. Det så dere kanskje også på oss, sier Sagosen.

Landslagstrener Jonas Wille er godt fornøyd med at Sagosen har funnet formen igjen.

– Han tok det to nivåer til. Nå er han der han skal være, han var ordentlig god, sa Wille til TV 2 etter kampen.

Wille syns herrene gjorde en god kamp.

– Det var deilig. Vi er seks-syv mål bedre enn Serbia. Jeg syns vi er solide defensivt og finner roen angrepsmessig, sa han.

UTSOLGT: Det var norsk jubel i utsolgte Åsane Arena. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Åtte mål på ni forsøk

Det var en målrik førsteomgang, der Norge kunne gå til garderoben med en femmålsledelse, 17-12.

– De har virkelig gått på fra start. Sander Sagosen går i front, han hadde bestemt seg, sa Gro Hammerseng-Edin til TV 2 i pausen.

Sagosen scorte åtte mål på ni forsøk i første omgang.

– Det er enorm viktig. Han bruker mye tid på dette og har sikkert en høg standar. Det er godt å se at han går i front. Han er vår viktigste spiller når han leverer, sa Hammerseng-Edin.

Norge fortsatt der de slapp i andreomgang med 18 nye mål bak den serbiske målvakten.

Sagosen vart toppscorer for Norge med 12 mål. Harald Reinkind scoret seks og Kristian Bjørnsen fem mål.

Norge er i gruppe med Serbia, Slovakia og Finland. De to beste lagene kvalifiserer seg til neste runde. Norge leder sin gruppe før det gjenstår to kamper.

Norge møter Slovakia på bortebane 26. april. Den første kampen vant Norge 38–26.

30. april tar Norge i mot Finland. De slo Finland 35-22 i forrige kamp.