Suksess med helt uvanlig dobbeltrolle

– Treneren forbereder kamp og daglig leder kaster dem etterpå. Går det veldig dårlig, så kan det hende det blir en sluttpakke på treneren. Da får han bare ryke og reise. Det er ikke verre enn det.

Det forteller Drammens lengst sittende trener, Kristian Kjelling, lattermildt fra kontoret.

For mellom treninger, kamper og jobb på NTG er dette stedet den tidligere håndballstjernen tilbringer mye tid.

ETT ÅR: Kristian Kjelling ble daglig leder i Drammen Håndballklubb for ett år siden. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Kjelling har nemlig bekledd begge roller i Drammen håndball i snart ett år: daglig leder og trener.

Smilet og latteren sitter løst, men i fjor høst var det et helt annet humør på i Drammenshallen.

Den ærverdige klubben var nær konkurs.

– Hva skal vi si? Det brant litt i huset da. Det var ikke noe lys i enden av tunnelen. Det var tøft, forteller Kristian Kjelling.

Spillersalg og ultimatum

Kjelling tok over treneransvaret i 2016 for klubben han spilte ifra 1998 til 2001.

Som trener var han selv i styremøter og hadde sett konturene av en turbulent økonomi. Og høsten 2022 ble Kjelling forespurt å gå inn i en dobbeltrolle.

Klubben lå nær fem millioner kroner bak budsjett i prognose ut året på en omsetning på 12 millioner kroner. Den tidligere storheten Drammen var nær konkurs.



Da måtte den tidligere bakspilleren gå en runde med seg selv og miljøet rundt. Hvem ville være med å redde DHK? Hvem fikk de med seg? Og hvordan skulle de løse det?

Så takket han ja for å starte en redningsaksjon for DHK.

TRENER: Kristian Kjelling har vært trener i Drammen siden 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Spesielt de første tre-fire månedene var blytunge, seige og det var mye motgang. Det er alltid gamle ting som rammer ut av skapet. Det var mye vi måtte rydde opp i.



Drammen lå på andreplass bak Elverum i serien, men så seg nødt til å selge to av lagets viktigste spillere. Målvakt André Bergsholm Kristensen og linjespiller Espen Gommerud Våg dro Sporting Lisboa i Portugal rett før jul.

– Det var et nødvendig onde i form av at det var bra økonomisk med tanke på salgene og besparelsen. Men det var også to unge gutter som fikk oppfylt drømmen sin.

HODEBRY: Kristian Kjelling og Drammen har jobbet hardt med den økonomiske situasjonen til klubben. Foto: Javad Parsa

– Trener-Kjelling måtte innse at hvis ikke daglig leder-Kjelling hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt lønninger til klubben. Det var flere som bidro til det selvfølgelig, men det var en del av det å overleve.

«Nå er det krise her»

Den tidligere landslagsstjernen var nødt til å fortelle spillerne om den brutale virkeligheten.

– Da sa jeg ifra til gutta også at «nå er det krise her». Nå kommer det til å bli mer daglig leder enn trener en periode. De har sagt etterpå at de ikke merket stor forskjell, men jeg merket stor forskjell i forberedelse til treninger og sånne type ting. Men det var helt nødvendig for å overleve.



I GANG: Kristian Kjelling og Drammen er klare for sin niende serierunde i REMA 1000-ligaen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Han var nødt til å prioritere tiden sin. 18-19 timer i døgnet gikk til jobb: få flere sponsorer på banen og få støttespillere som allerede var inne til å bidra med mer.

Det kom en del positive signaler om at folk ville at klubben skulle bestå. Klubbens økonomiske status har bedret seg betraktelig.

– Nå er vi cirka i balanse, men vi vet også at ut året så er det tøft. Men vi er på vei til å klare et mer balansert regnskap uten å kutte så mye i sport, er dommen til Kjelling ett år etter at alarmklokkene for alvor ringte.



– Hvis vi tar daglig leder-praten først, så er vi veldig langt bak driftsmessig. Vi har en ansatt som er Thale Lind i administrasjonen. Det er der vi ønsker å bli bedre. For min erfaring fra 15 år i utlandet er at hvis man bygger klubb, så kommer sport etter. Hvis man bare tenker sport så blir klubben ofte borte.



Tabelltopp og storoppgjør

Og tar mannen med 159 landskamper på seg trenerhatten:

– Så har vi levert veldig bra sportslige resultater til tross for at vi ikke har hatt den største økonomien.



FORNØYD: Kristian Kjelling og Drammen står uten tap hittil i sesongen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Etter å ha tatt medaljer fem år på rad, endte drammenserne på en fjerdeplass i fjorårets sesong.

Men nå, etter åtte serierunder i årets REMA 1000-liga, troner Drammen på tabelltopp og er det eneste laget uten tap. De ligger to poeng over andreplassen: Kolstad.

– Det tror jeg ikke så mange hadde trodd på - verken daglig leder eller trener. Det er selvfølgelig spesielt, men vi har troen på oss selv og vi har gjort oss fortjent til den troen. Vi har prestert bra på en del vanskelige bortebaner.



Og nå venter et toppoppgjør mot det trønderske stjernegalleriet.

Se Kolstad-Drammen søndag fra kl.19 på TV 2 Sport 2 og Play



– Det er egentlig ingen lag som er en match mot Kolstad hvis du ser på ressursbruk og spillere de har. Vi skal bare gå inn, gjøre vårt beste og jobbe med arbeidsoppgavene som vi har forberedt. Det er kult å få møte et sånt lag og så kan vi se om vi kan pirke litt borti den store bjørnen.