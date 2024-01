Strålte i norsk opptur: – Det eneste lyspunktet

Norge - Sverige 33-23 (15-12)

Håndballgutta fikk seg en etterlengtet opptur mot Sverige, som stilte uten stjernene Andreas Palicka og Jonathan Carlsbogård.



Norge vant 33-23.

JUBEL: Norge slo storebror Sverige 33-23. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer GLADE GUTTER: Simen Lyse og Magnus Gullerud under hovedrundekampen i håndball-EM mellom Norge og Sverige i Barclays Arena. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer HERJET: Alexander Blonz. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer PÅ TRIBUNEN: Sander Sagosen var tilskuer under den siste EM-kampen for Norge mot Sverige. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer

En av dem som skinte mest i Sander Sagosens skadefravær var Alexandre Blonz.

GOG-profilen stod for elleve av Norges mål.

– Det er alltid gøy å spille godt. Men, det er mye gøyere å spille godt og vinne håndballkamper, sier han til TV 2.

– Han er den som har definitivt levert best i hele vår tropp. Han skal få mer enn godkjent, han har virkelig vært god. Alexandre har vært virkelig god, skryter en skadeplaget Sander Sagosen.

Blonz startet mesterskapet som andrevalg på venstrekanten.

– Med tanke på at han var andrevalget bak Sebastian Barthold fra start, så er det en imponerende uttelling. Han har vært den som har levert best for Norge gjennom EM og har vært det eneste lyspunktet i et ellers bekmørkt mesterskap, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Norge ledet med tre mål til pause over allerede semi-klare svensker.

– Alexandre Blonz fortsetter storspillet sitt og er helt ellevill med seks mål på seks forsøk, var dommen til Svele etter de første 30 minuttene.



Norge økte ledelsen etter pause.

Til slutt ble det en komfortabel seier for Jonas Willes mannskap.

Blonz ble kåret til banens beste etter storspillet.

Åtte av dem kom fra åpent spill, mens tre scoringer kom fra sjumetersmerket.

Lagkamerat Tobias Grøndahl hyller venstrekanten.

– Han er verdensklasse i dag. Han leverte fra øverste hylle og han leverer der jeg vet han kan være, skal være og bør være. Det er lettere for meg å strø baller ut til venstrekant og så bare «skyt, du har dagen i dag». Når Blonz er i det humøret, så er det ingenting som stopper han. Da hadde han gått på negativ vinkel om det var mulig, sier profilen til TV 2.