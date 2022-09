Storspilte: – En ekstra tenning

VANT: Molde stakk av med seieren mot Storhamar. Ine Karlsen Stangvik stod for 16 redninger. Her avbildet fra cupfinalen i mai. Foto: Christoffer Andersen

Storhamar - Molde 33-36 (17-21)

Molde satte seg et klart og offensivt mål før årets sesong - utfordre Storhamar på sølvmedaljen.

Og det gjorde moldenserne fra start til slutt i storoppgjøret mellom lagene i Boligmappa Arena. Moldes målvakt, Ine Karlsen Stangvik, stod med 16 redninger til slutt. Deriblant fem strafferedninger.

– Man har sjukt lyst til å vinne når man er her nede, det er ingen hemmelighet. Vi har gått ut og sagt at vi skal vinne sølv, og da er det sånne kamper som dette vi skal vise oss frem. Da er det en ekstra tenning, sa Karlsen Stangvik til TV 2 etter kampen.

Anniken Obaidli var skuffet etter tapet mot gamleklubben og søstrene Sherin og Mona.

– Det er surt. Det er drit, rett og slett. Det var ikke sånn vi ville ha det på egen hjemmebane, sa bakspilleren.

Skade på Venn

– Vi må være litt offensive. Vi har et veldig bra lag i år, så det er målet, slo Molde-kaptein, Sherin Obaidli fast før kampen.

Og allerede i andre seriekamp skulle moldenserne få bryne seg på fjorårets andreplass, Storhamar.

– Molde har fått fylt på og det ser bra ut. Storhamar ser også veldig bra ut. Vi skal ikke gi fra oss noe gratis. Det er kamp om plassen. Vi trivdes godt med medaljen i fjor og kampen skal spilles, så det blir spennende, sa søster og Storhamar-spiller, Anniken Obaidli før kampstart.

Og storesøster Sherin satte standarden fra start og sendte laget fra rosebyen i ledelsen.

Etter kvarteret spilt måtte Storhamars Kristin Venn ut med skade etter å ha landet på kneet etter et skudd fra kantposisjonen. Venn holdt seg til kneet og ble hjulpet ut på sidelinjen.

– Uff, det ser ikke bra ut. Får krysse fingrene for at det ikke er noe, sa TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

Etter kampen fortalte Storhamars lege, Lars Meyer, til TV 2 at skadeomfanget er uklart.

– Hun har smerter, men ingen hevelse. Jeg tror det er en klemskade av menisk eller brusk. Det vi gjør nå er å bestille MR i morgen. Jeg har ikke noe klar diagnose før resultatet foreligger, fortalte Meyer.

Ine Karlsen Stangvik stengte buret for Molde og stod for åtte redninger på 18 minutter. Det gjorde at Elise Skinnehaugen kunne øke ledelsen ytterligere til 13-8.

Molde ledet første omgang fra start til slutt, og gikk til pause 21-17.

– Vi henger ikke sammen i det hele tatt og blir spilt helt ut av hallen i etablert, sa Storhamars trener Kenneth Gabrielsen til TV 2 i pausen.

– Hun er redningen

Anniken Obaidli fintet inn en redusering i Boligmappa Arena til 23-27, men Thale Rushfeldt Deila hadde andre planer. 22-åringen hamret inn sin niende scoring ti minutter inn i andreomgangen til en ny femmålsledelse for Molde.

Ine Karlsen Stangvik fortsatte å redde mellom stengene for de sølvjagende moldenserne. 32-åringen plukka sin femte straffe.

– Hun er redningen for Molde når de begynner å fomle og inviterer Storhamar inn i kampen, sa Bredeli.

Molde tok et steg i kampen om sølvmedaljen og vant til slutt 36-33.

Artikkelforfatteren har tidligere spilt på samme lag som Ine Karlsen Stangvik.