Storklubber ønsker Kolstad-stjerne

Etter det TV 2 vet er det stor interesse fra andre klubber rundt Kolstad- og landslagsspiller Magnus Abelvik Rød.

Bundesligaklubben Melsungen skal ha vært på jakt etter nye spillere, deriblant Abelvik Rød.

Det har gått rykter om at også danske GOG har vist interesse.

– Det er interesse fra Danmark, Tyskland, Frankrike, men noe av det heteste går østover i Europa, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.



Ifølge TV 2s opplysninger skal de heteste klubbene være ungarske Pick Szeged, som er i Kolstads gruppe i Champions League, og polske Wisla Plock.

EM-AKTUELL: Magnus Abelvik Rød står med 84 landskamper for de norske håndballgutta og er med i troppen som skal spille EM i januar. Foto: Frode Hoff / TV 2

Både Pick Szeged og Wisla Plock har vært nummer to i sine land, men satser mot å bli nummer en og i toppen av Champions League. De er villige til å grave dypt for å få tak i spillere som kan gjøre at de når målene sine.



TV 2 har vært i kontakt med Magnus Abelvik Rød. 26-åringen ønsker ikke å kommentere noe rundt sin egen klubbfremtid på dette tidspunktet og sier at spørsmål knyttet til dette kan rettes til daglig leder Jostein Sivertsen.



– Flere spillere får tilbud både her og der. Vi har stjernespillere som er attraktive, men det er ingen ting som er klart nå om alle blir med videre eller om noen går, sier Jostein Sivertsen til TV 2.

– Optimister

Kolstad måtte kutte 30 prosent av lønningene til flere spillere før sesongstart, fordi de ikke hadde klart å hente inn sponsorkronene de trengte.

Magnus Abelvik Rød, Sander Sagosen, Gøran Søgard Johannessen, Sigvaldi Gudjonsson, Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud og Vetle Eck Aga inngikk nye ettårs kontrakter og lønnskutt.

Pengejakten har pågått hele høsten for Kolstad og det er enda ikke klart om klubben klarer å hente inn pengene som skal til for å beholde troppen de har i dag.

FLYTTET HJEM: Sander Sagosen, Gøran Søgard Johannessen og Magnus Abelvik Rød spiller sammen i Kolstad. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Spillerne har en frist til 1.mars til å si ifra om de blir med videre eller ikke, men klubbene som jakter vil ha svar raskt for å sette lagene sine for neste sesong.

Også Kolstad håper å kunne gi signaler til spillergruppen om økonomi og spillerlogistikk før de går ut i juleferie. I januar er de aktuelle spillerne opptatt med landslagsaktivitet.

– Den makta som lengre kontrakter gir ga vi som klubb fra oss med kuttene i sommer. Spillerne sitter med kortene på hånda slik situasjonen er, forteller daglig leder, Jostein Sivertsen, til TV 2.



– Men hvis spillere ønsker seg bort ville de kanskje signert for andre allerede, så det tolker vi som at de blir, legger han til.



– Et slag i trynet

Trønderklubben har hatt sportslig suksess i Champions League denne høsten med seire over klubber som THW Kiel, PSG og Pick Szeged.

– Kolstad har definitivt gitt Trondheims-publikummet de beste opplevelsene håndballmessig. Det har vært fester i Trondheim Spektrum hvor Kolstad har slått flere av Europas beste lag. Hvis da ikke økonomien kommer på bordet, når kommer det da?, spør Svele.

Sivertsen forteller at de er optimistiske rundt sponsorinntektene til klubben.

– Sponsormarkedet er krevende, men i motsetning til mange klubber har vi inntektsvekst. Spørsmålet er om det går fort nok. Budsjettet for 24/25 sesongen håper vi å ha klart tidlig på nyåret. Det er noe X-er og Y-er fortsatt, men vi er optimister, forteller Sivertsen.

FØRSTE TRENING: 17. juli var Kolstad-spillerne for sesongen 23/24 samlet for første gang. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Svele poengterer at det vil være synd for Kolstad dersom de mister en spiller som Abelvik Rød.

– Det er et slag i trynet, men så blir utfordringen til Kolstad hvis flere reiser. Hvis bare én drar, kan det være mulig å berge. Det frigjør noen lønnsmidler, men om andre skal komme til klubben betinger det at de får på plass økonomien, sier håndballeksperten.

Stjernespiller Janus Smarason dro fra Kolstad til tysk bundesliga og Magdeburg som følge av kutt i sommer.

Gabriel Setterblom, som har vært flere sesonger i Kolstad og spiller på Abelvik Røds posisjon, har allerede signert for danske SønderjyskE fra neste sesong.