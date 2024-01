Stjernespillerens dramatiske høst: – Veldig tøft

Torbjørn Bergerud gliser der han poserer i de norske fargene med landslagskollegene. Samlingen er den første for Kolstad-målvakten med Norge på en god stund.

– Man merker at alle er fit for fight og at man har hatt godt av en pause, sier Bergerud til TV 2.

KLAR FOR EM: Profilene er samlet i København før EM-avkast i Tyskland neste uke. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Målvakten kommer rett fra juleferie med familien. Den første julen med et nytt familiemedlem i hus har gitt fornyet energi.

– Jeg synes jula er den beste jeg har hatt. Det er noe eget når det kommer små barn inn i bildet. Da blir fokuset litt annerledes, så det var helt nydelig å kunne feire jul med familien. Det var helt perfekt, forteller Bergerud.

TO BLE TIL TRE: Torbjørn Bergerud og forloveden, Karoline ble foreldre til Theo i juni Foto: Privat

Men høsten har ikke vært enkel for den ferske familien.



Etter at sønnen Theo kom til verden 20. juni, ble det dramatisk for forloveden Karoline.



– Det har vært veldig tøft og et tøft halvår. Karoline fikk en alvorlig hjertesvikt rett etter keisersnittet som har gjort at det har vært litt av og på fra fødselen. Det har vært litt trøblete og vanskelig.

Ble hjemme fra landslagssamling

Det kunne fort gått galt uten rask hjelp, men hjertesvikten krevde at Bergerud måtte prioritere.

– Hun har vært mer sliten og hatt noen utfordringer som gjør at jeg har måttet trå til litt ekstra, sier han.

HJERTEKNUSER: Theo ble født 20.juni

Før håndballgutta skulle møte verdenseliten til kamper på Sotra Arena i november meldte Bergerud forfall og ble igjen hjemmebane.

– Hun kunne ikke være hjemme med Theo alene. Så det har vært litt sånne ting man har måttet bidra ekstra på. Man ville jo uansett være der, men det har vært enda litt mer enn om hun hadde vært hundre prosent frisk.

For samboeren Karoline er i bedre form og kommer til Tyskland med lille Theo når pappa Torbjørn skal kjempe om en ny mesterskapsmedalje med flagget på brystet.

– Jeg kommer inn med en kjempelyst til å spille håndball. Man merker på hele gruppa at det er en kjempelyst og alle er på fra første sekund. Så vi har en forventning om at vi skal gjøre det bra.

FAMILIEBESØK: Bergerud får besøk av samboeren Karoline og sønnen Theo i Tyskland. Foto: Privat

Peker ut én favoritt

Denne uka er håndballgutta samlet i København for en siste mulighet til å finjustere mesterskapsformen. Torsdag møter de de triple verdensmesterne Danmark - laget som mange holder som en favoritt når EM kastes i gang i Tyskland om en uke.

– Men vi vet også hvor tøft det er i et EM med så mange gode nasjoner som det er nå, så er det vanskelig å peke ut noen favoritter. Kanskje Danmark da som har vært litt ekstreme de siste årene, men etter dem er det ingen klare favoritter.

Håndballgutta tok siste mesterskapsmedalje under EM på hjemmebane i 2020. Da ble det bronse.

– Er semifinale innen rekkevidde for dere i år?

– Det er absolutt mulig. Det handler om de som er på topp når mesterskapet drar i gang. Det ønsker vi å være og vi ser i hvert fall veldig bra ut dag to på samling.