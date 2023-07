Stjerne kan forsvinne fra Kolstad

Mandag er første dag hvor Kolstad samler det nye laget før kommende sesong. Det skulle vært en jubeldag, men det blir en skjebneuke med forhandlinger om spillernes kontrakter.

– Klubbens ambisjon er å sluttføre forhandlingene med de involverte senest neste uke, skrev klubben i pressemelding tirsdag.



Rykter har gått på at Janus Smarason kan komme til å forsvinne til den tyske Champions League-vinneren Magdeburg. TV 2 vet at den tyske klubben har vært meget interessert i islendingen over tid for å utvide stallen på grunn av skader i playmaker-posisjonen.



Ifølge TV 2s opplysninger er det svært mye som tyder på at Smarason kan bli den første spilleren som benytter muligheten til å forlate Kolstad på grunn av økonomien.

Det anerkjente håndballnettstedet RTHandball har også omtalt ryktet.

– En toppspiller



Smarason var en viktig brikke i laget da de vant trippelen i fjorårets sesong. Islendingen ble kåret til årets nykommer og årets midtre bakspiller.



– Det kan forsvinne en fantastisk god håndballspiller og en toppspiller, og bredden til Kolstad blir markant dårligere. Du ser hvor mye han har betydd for Kolstad til nå, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

28-åringen kom sammen med Sigvaldi Gudjonsson, Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud og Vetle Eck Aga forrige sommer. Denne sommeren har Sander Sagosen, Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød sluttet seg til trønderklubben.

– Forundret

Forrige uke meldte TV 2 at Kolstad sliter økonomisk. Etter det TV 2 kjenner til har spillergruppen og ansatte i klubben blitt bedt om å godta et lønnskutt på 30 prosent av lønnen første året og 20 prosent andre året.



– Dette er et prestisjeprosjekt hvor REMA 1000 har gått i bresjen. Jeg er forundret og overrasket over at ingen går inn og redder dette, sier Svele.

Ifølge TV 2s opplysninger skal lønnskuttet gjelde for spillere og ansatte med lønn på mer enn 6G (711 720 kroner per 1.mai 2023).



Laget skal heller ikke fått utbetalt bonus for sesongen 22/23.