Stengte buret da Elverum slo tilbake

Elverum-keeper Emil Imsgaard ble viktig for hjemmelaget da Elverum tok andre stikk mot Kolstad.

Elverum – Kolstad 33-27 (15-11)

Kolstad var klart best og tok det første stikket i den første av fem mulige finalekamper mot Elverum, men i andre finalekamp slo Elverum tilbake.

Målvakt Emil Kehre Imsgard ble en viktig brikke for Elverum i seieren. Han står med 12 redninger i kampen.

– Emil får veldig bra treff i dag, og han redder mye. Man ser trøkket framover, de vil dette. Vi visste at det kom til å bli tøft, og det beviste de, sier Kolstads Gabriel Setterblom etter kampen.

BANENS BESTE: Elverums målvakt Emil Kheri Imsgard kåret til banens beste spiller i andre finalekamp mot Kolstad. Foto: Geir Olsen / NTB

Bortelagets trener Stian Gomo Nilsen var irritert over at de ikke fikk satt et større preg på kampen.

– Det var en dårlig dag på jobb. Vi presterer ikke i det hele tatt. Bakover fullfører vi veldig sjeldent situasjoner som gjør at de får dyttet ballen videre. Det er litt naivt, for vi tror at jobben er ferdig. Svakt forsvarsspill synes jeg og ikke noe bra målvaktspill.

– Også bommes det da. Fytti grisen, sier Kolstad-treneren til TV 2.



Han irriterer seg over at Imsgard stoppet flere sjanser.

– Emil ble truffet han. Om det er han som er veldig god eller skytingen vår som er dårlig vet jeg ikke. Vi får se det på nytt igjen, sier Gomo Nilsen til TV 2.

Bølgedaler

Men det var Kolstad som åpnet best på Elverums hjemmebane søndag. Rødtrøyene gikk tidlig opp i en 4-1-ledelse, men så utlignet hjemmelaget til 4-4.

Elverum fortsatte å storspille framover i banen, samtidig som målvakt Emil Kheri Imsgard stengte igjen buret bakover.

Dermed gikk Elverum i en firemålsledelse til pause på stillingen 15-11.

Nærmet seg

Over i andre omgang kneppet Kolstad innpå, og fem minutter ut i omgangen var stillingen 16-15. Deretter gikk Elverum nok en gang ifra Kolstad.

Fire minutter før slutt ledet hjemmelaget 29-25. Bakover hadde Imsgard reddet flere store sjanser.

– Det er strålende målvaktspill. Han har kontroll og er i sonen. Tredjekeeperen til Norge har utspilt Norges førstekeeper. Imsgard leder målvaktsduellen og Elverum leder kampen, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli og sikter til Kolstad-keeper Torbjørn Bergerud.

Elverum brukte de siste minuttene på å kontrollere seieren inn, og vant tilslutt 33-27.

– Kolstad spilte en god match, de var mye bedre enn resultatet tilsier. Men vi spilte bra samlet bakover, og jeg tror det utgjorde forskjellen, sier Imsgard til TV 2.