Spørsmålene Håndball-Norge må få svar på

Tillit er noe du har til låns. Det er ikke noe du har krav på, det er noe du må gjøre deg fortjent til. Våre øverste tillitsvalgte i idretten er helt avhengige av at idrettens medlemmer har tillit til at de forvalter fellesskapets midler og omdømme på en god og ryddig måte.

Norsk idrett er bygd på frivillighet og medlemmer som investerer enormt mye tid og ressurser på å holde hjulene i gang. Det er så mange dugnadstimer som legges ned, så mange timer med kioskvakt i slitne haller, så mange vaffelrører og så mange foreldre som bruker ettermiddagene sine på å gi nabolagets unger en arena for mestring, fysisk aktivitet og fellesskap.

Når man er ledelse i en slik bevegelse, stiller det høye krav til hvordan man forvalter den tilliten man har fått av medlemmene.

Som et minimum må medlemmene kunne forvente at fellesskapets penger brukes på en fornuftig og ryddig måte. Idrettslederne må holde seg langt unna alt som lukter av vennetjenester, kameraderi og uryddig rolleblanding.

Dessverre ser vi stadig nye eksempler på at Håndballforbundets ledelse har hatt et altfor lettvint forhold til disse viktige prinsippene.

Det er ille nok at forbundet har kjøpt tjenester av et selskap som har svært tette bånd til håndballpresidenten. Det blir enda verre når vi nå ser at dette ikke bare er isolerte enkelthendelser.

Ved tre anledninger har Håndballforbundet også kjøpt tjenester fra selskapet til Bente Aksnes samtidig som Aksnes satt som visepresident i Håndballforbundet.

Å gjøre noe dumt én gang kan være tegn på en forglemmelse eller at noen ikke har satt seg godt nok inn i saken. Å gjenta den samme feilen gang etter gang, tyder derimot på en ukultur som har fått utvikle seg uten at noen har stilt kritiske spørsmål.

Ved minst et av tilfellene sier Bente Aksnes at hun ikke vurderte sin egen habilitet da hun og selskapet hennes takket ja til betalte oppdrag fra forbundet hun selv satt som visepresident i. Det vitner om en skremmende lav bevissthet i Håndballforbundet rundt helt grunnleggende habilitetsprinsipper.

Kontrollkomiteen har saken på sitt bord, men hele Håndball-Norge fortjener nå utfyllende svar på hvordan forbundets ledelse har kunnet sette seg selv og idretten de forvalter i en så vanskelig situasjon.

Håndball-Norge må blant annet få svar på følgende spørsmål:

Ville Håndballforbundet ha brukt akkurat Nord-Norsk Ledelsesutvikling (NNL) hvis de ikke hadde blitt kjent med stiftelsen og deres arbeid gjennom at håndballpresident Kåre Geir Lio hadde jobbet der i årevis og til og med brukt NNLs verktøy til å personlighetsteste sitt eget styre?

TV 2S SPORTSKOMMENTOR: Mina Finstad Berg. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ville Håndballforbundet ha leid inn daværende visepresident Bente Aksnes’ selskap Fønix hvis hun ikke hadde vært en del av håndballens øverste ledelse? Hvem godkjente at man skulle bruke akkurat Fønix til disse oppdragene?

Hvordan ble egentlig presidentens og visepresidentens habilitet vurdert? Hvor mange var involvert i de vurderingene? Spørsmålet er høyst relevant, spesielt med tanke på at daværende visepresident Aksnes selv sier at hun helt ærlig ikke vurderte sin egen habilitet ved minst ett av tilfellene.

Var det virkelig ingen som reagerte på at Håndballforbundet ved minst sju anledninger kjøpte tjenester fra selskap med tette bånd til Håndballforbundets egne ledere?

Habilitet handler ikke bare om hvordan de involverte selv vurderer situasjonen, det handler også om hvordan omverdenen vil oppfatte det. Denne typen saker kan helt åpenbart svekke håndballens omdømme.

Generalsekretær Erik Langerud har påtatt seg ansvaret for innkjøpene, men hvor mye visste presidentskapet og styret? Hvor involvert har de vært og hva slags ansvar burde de ha tatt for at pengebruken i forbundet de leder er på stell?

Nå ligger saken hos kontrollkomiteen, men hvem skal avgjøre hva som skjer videre når kontrollkomiteen er ferdig med sitt arbeid? Den samme ledelsen som har sittet ved roret på vei inn i denne stormen?

TV 2 har også avdekket at landslagstrener Thorir Hergeirsson har blitt rekruttert som foredragsholder for NNL av Kåre Geir Lio til stiftelsens eksklusive lederprogram «Opptur». Er det greit at håndballpresidenten ber landslagstreneren om å gjøre oppdrag for et selskap håndballpresidenten også står på lønningslista til?

I hvor mange tilfeller totalt har håndballforbundet kjøpt eller brukt tjenester fra selskaper styremedlemmer har koblinger til?

Hvis tilliten til håndballens ledere skal gjenopprettes, må alle kortene på bordet. Vi må få vite om dette er en systematisk ukultur, eller om det «bare» handler om at man har tatt for lett på prinsipper som habilitet og rolleblanding. Det er i seg selv alvorlig nok.

Ofte er det summen av enkeltsakene, ikke hver enkelt sak isolert sett som danner et bilde av internkulturen i en organisasjon eller et styre. Og det bildet av Håndballforbundet som nå kommer fram, er alt annet enn heldig.