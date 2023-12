Spillerbørs: – Virker mer hemmet av skaden enn de vil innrømme

Frankrike-Norge 31-28



TV 2s håndballekspert Bent Svele har gitt sin dom over spillerne etter nederlaget mot Frankrike i VM-finalen.

Han er skuffet over Nora Mørk, og spekulerer i om hun sliter mer med en kjenning i leggen enn det norske laget har villet innrømme. Mørk sto over de to første kampene i VM.

«Det blir en finale hvor hun er fantastisk fra straffemerket. Setter 7 av 7 mulige. I resten av spillet blir det på for små marginer og ikke aktiv nok i duellspillet. Virker litt mer hemmet av skaden i foten enn de vil innrømme. Kan bedre,» skriver Svele.

