Spesielt én ting gir stjernene hodebry

De står ubeseiret etter fem runder hittil i seriespillet i Norge. Vipers har også vunnet to av fire kamper i årets Champions League.

Men forrige uke ledet Tertnes lenge over Europas beste lag i hjemlig serie, men de regjerende Champions League-mestrene rodde seieren (38–36) i land til slutt.

Noen dager senere tapte de i siste sekund mot flere norske stjernespillere i Esbjerg 37–38.

Og det er spesielt et tall som vekker oppsikt:



På de to siste kampene har Vipers sluppet inn hele 74 mål til sammen.

– Forvirret og usikre

Etter forrige sesong mistet de flere sentrale forsvarsspillere som Marketa Jerabkova (Ikast), Ana Debelic (nettopp blitt mor), Katarina Jezic og Ragnhild Valle Dahl (Odense).

Etter tapet mot danske Esbjerg i helgen, var stjernespillerne tydelig på at noe må gjøres for å løsne opp i forsvars-floken.

– Jeg prøver å holde fokus på det jeg skal – få det til å bli tettere og ta mine skudd som selvfølgelig hjelper på selvtilliten deres også. Det blir bedre etter hvert, men vi har ikke råd til at noen av en eller annen grunn ikke er til stede. VI kjemper oss tilbake, sier veteranen Katrine Lunde.

Vjakhireva forteller at det jobbes hardt med å finne løsninger.

– Det er de samme feilene kamp etter kamp. Vi prøver å finne ut av vårt spill og være til stede fra start. Jeg vil ikke si at vi er «lost», men det er situasjoner hvor vi misforstår hverandre helt. Det gjør oss forvirret og usikre, men vi skal jobbe med det, sier bakspilleren.

– Blir man bekymret?

– Jeg tror det er sånn for mange lag, for Champions League har vært et rot etter fire kamper. Man vet ikke hvem som slår hvem. Denne berg-og-dal-banen er hos oss for øyeblikket, men vi jobber med det. Vi spiller med nerver, men vi må bare fokusere på kampene som kommer. Og ta med oss det beste fra kampene vi har spilt og lære av feilene. Vi har veldig mye å forbedre, slår 28-åringen fast.

Trenerbyttet og skader

Etter fem sesonger som hovedtrener, forlot Ole Gustav Gjekstad Kristiansand-klubben. Suksesstreneren trener nå danske Odense.

Gjekstads assistenttrener, Tomas Hlavaty, rykket opp som ny hovedtrener og fikk med seg tidligere håndballprofil Lene Rantala i trenerteamet.

– Tomas vil ha et litt nytt system i forsvar. Vi har savnet Silje (Waade) i forsvar og Lois (Abbingh) er vår nye treer nå, så vi prøver å bli bedre kjent med hverandre. Nå er det fortsatt en prosess å finne den rette hastigheten og det rette systemet, forklarer Vjakhireva.

NY TRENER: Tomas Hlavaty er ny hovedtrener i Vipers denne sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder

Silje Waade var nylig tilbake fra skade og gikk glipp av sesongstarten. Trønderen som får en ny rolle i forsvaret denne sesongen.

– Jeg mener vi har kvaliteter og styrker i laget til å spille et godt forsvar, men så virker folk usikre. Jeg vet ikke om jeg vil si bekymret for det i starten av sesongen, men vi kan snakkes i november, sier Waade og smiler.