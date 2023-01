Sønderknust Bjørnsen: – I dag var jeg synderen

Det ble en brutal exit for Norge i håndball-VM da Spania avgjorde mot slutten i den fjerde ekstraomgangen i kvartfinalen.

Igjen satt en svært skuffet Kristian Bjørnsen. Med sekunder igjen på klokka gjorde han en feil som sørget for spansk utligning i ordinær tid.

Da Spania ledet i den fjerde ekstraomgangen måtte Bjørnsen score - men bommet da det gjaldt som mest.

Etterpå var han på gråten, knust etter at Norge må nøye seg med plasseringskamper for resten av VM.

– Det er jo tungt. Ekstremt bittert. Det var ikke sånn man hadde sett for seg at kampen skulle gå. Beklageligvis er det to situasjoner der jeg er med på å ødelegge, sier Bjørnsen til TV 2.

– Du føler på det?

– Ja, selvfølgelig, det er ikke tvil om at jeg burde ha gjort noe annet i de to situasjonene. Gjerne gått litt mer på mål i ordinær tid, og selvfølgelig satt ballen i mål på siste sjanse og fått straffekonk, svarer han.

Føler seg som synder

Før bommen hadde Kristian Bjørnsen scoret på ni av ni sjanser, og leverte en god kamp.

– Man går alltid og drømmer om at det går motsatt, at det er en selv som avgjør, sier han.

– Det kommer som regel alltid en synderen, og i dag var det meg.

Situasjonen i ordinær tid forklarer han slik:

– I utgangspunktet tenker jeg at det kommer en forsvarsspiller foran meg og at jeg dermed ikke har fri passasje mot mål. Naturligvis sentrer jeg da ballen tilbake. Dommeren tenker at det er litt for passivt spill, og vender spillet direkte. Så får de en liten sjanse og den tar de vare på.

FORTVILER: Kristian Bjørnsen blir liggende etter bommen helt på tampen. Foto: Stian Lysberg Solum

Med fasit i hånd skulle han ønske at han gjorde alt mulig annet.

– Ja, selvfølgelig. Det er sikkert mange ting jeg kunne gjort for å unngå det. I ettertid er det lett å stå her og si. Det er ekstremt surt. Det er ikke godt nok av meg, dessverre.

– Nesten urettferdig

Landslagssjef Jonas Wille føler med Bjørnsen.

– Vi får bare backe ham alt vi kan. Vi får ta en prat med ham. Det er ingen mal for hvordan vi skal løse en slik prestasjon, fortsetter landslagssjefen, som poengterer at Bjørnsen tross alt spilte en «ekstremt bra» kamp.

TV 2s håndballekspert Bent Svele syns det hele bare er synd.

– Han blir avgjørende i negativ forstand, og det blir nesten urettferdig. Synd for ham, og trist for Norge, sier Svele.

– Vi bruker tiden vi får lov til, men vi feiler når man ikke går på mål. Kristian Bjørnsen kunne gjort alt annet enn det han gjorde, dessverre, sier Svele om situasjonen i ordinær tid.