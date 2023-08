Slik spilles håndballsesongen på TV 2!

Her får du alt om håndballsesongen 2023/2024 på TV 2.

For sesongen 23/24 utvides REMA 1000-ligaen for begge kjønn fra 12 til 14 lag.

Allerede 26.august starer sesongen for herrene og oppgjøret mellom regjerende trippelmester og Champions League-klare Kolstad og ØIF Arendal står for tur. Kampen sendes fra kl. 16.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play. Påfølgende helg blir det full runde for herrene.

Trippelmester og Champions League-mester Vipers tar imot Byåsen i Aquarama tirsdag 29.august med sendestart kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play. Onsdag 30.august spiller de resterende lagene sin første seriekamp.

Foruten tett redaksjonell dekning av ligaen i Sportsnyhetene og på tv2.no, vil podcasten «Kommentatorbua» fortsette gjennom sesongen.

Du kan også følge sesongen tett på TV 2 Håndballs Facebookside og @tv2handball på Instagram.

REMA 1000-ligaen

Alle kamper vises på TV 2 Play.

Ca 70 kamper vises på TV i løpet av sesongen. Disse vises også på Direktesport.

1.divisjon

Alle kamper vises på TV 2 Play og Direktesport.

Kvinnelandslaget



EHF Euro Cup: Lørdag 14.oktober kl. 16.45: Norge - Sveits

Posten Cup: 23.-26.november

Herrelandslaget

Golden League: Torsdag 2.november kl. 19.15: Norge - Danmark (TV 2 Direkte og TV 2 Play)

Golden League: Lørdag 4.november kl. 16.45: Norge - Nederland (TV 2 Direkte og TV 2 Play)

Golden League: Søndag 5.november kl. 16.45: Norge - Spania (TV 2 Direkte og TV 2 Play)

Gjensidige Cup: Torsdag 4.januar kl. 20.15: Danmark - Norge (TV 2 Direkte og TV 2 Play)

Gjensidige Cup: Lørdag 6.januar kl. 13.30: Norge - Nederland (TV 2 Direkte og TV 2 Play)



Gjensidige Cup: Søndag 7.januar kl. 13.30: Norge - Egypt (TV 2 Direkte og TV 2 Play)



Final 8 (NM)

23.-25.februar

Sendeplanen for TV-sendte REMA 1000-ligakamper kvinner (øvrige kamper sendes på TV 2 Play):



Tirsdag 29.august kl. 18.15: Vipers - Byåsen (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)



Tirsdag 5.september kl. 18.15: Sola - Fana (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Lørdag 9.september kl. 18.15: Larvik - Sola (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Onsdag 20.september kl. 18.15: Sola - Vipers (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Onsdag 27.september kl. 18.15: Larvik - Molde (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Onsdag 4.oktober kl. 18.15: Vipers - Storhamar (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Søndag 8.oktober kl. 19.15: Storhamar - Larvik (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Sendeplanen for TV-sendte REMA 1000-ligakamper menn (øvrige kamper sendes på TV 2 Play):



Lørdag 26.august kl. 16.45: Kolstad - ØIF Arendal (TV 2 Direkte og TV 2 Play)

Lørdag 2.september kl. 17.15: Fjellhammer - Kristiansand (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Lørdag 2.september kl. 19.15: Bergen - Kolstad (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Søndag 3.september kl. 19.15: Haslum - Elverum (TV 2 Sport Premium og TV 2 Play)

Onsdag 6.september kl. 18.15: Elverum - Fjellhammer (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Tirsdag 19.september kl. 18.15: ØIF Arendal - Runar (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Søndag 24.september kl. 19.15: Runar - Kolstad (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Søndag 1.oktober kl. 19.15: ØIF Arendal - Elverum (TV 2 Sport 2 og TV 2 Play)

Lørdag 7.oktober kl. 16.45: Elverum - Kolstad (TV 2 Direkte og TV 2 Play)