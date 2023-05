Slik har du aldri sett stjernespilleren

Anna Vyakhireva er denne sesongen blitt Norges håndballballerina. Fra å ha tatt håndballpause på ubestemt tid, briljerer den russiske håndballstjernen på banen.

28-åringen kom til Kristiansand-klubben før inneværende sesong og har forlenget kontrakten sin til 2025.

Hun har allerede tatt to gull med Vipers. Nå drømmer hun om å vinne de to siste mulige.

Selv føler håndballstjernen at hun er på et sted i livet hun ikke har vært på lang tid.

KUNSTNER: Anna Vyakhireva blir hyllet for hennes håndballkunster på banen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Jeg tenker aldri at jeg er i perfekt form eller at jeg spiller det beste jeg kan. Det kan alltid bli bedre. Det er kanskje dumt, men jeg vil ikke stoppe å utvikle meg. Jeg liker å tenke at jeg er på riktig vei og blir bedre og bedre hver dag.

– Jeg føler jeg forbedrer meg hele tiden. Og hodet mitt er på det riktige stedet. Sammenlignet for et år siden er jeg helt annerledes. Jeg er en bedre person og en bedre håndballspiller.

BALLERINA: Anna Vyakhireva har fått kallenavnet «håndballballerina». Foto: Terje Frøyland / TV 2

Vyakhireva trekker frem lagvenninner og menneskene i og rundt Vipers i suksessen hennes.

– Samtidig så har jeg jobbet mye med meg selv og lært mer om hvordan jeg kan ta inn de positive tingene og jobbe med det negative.

Kristiansand-laget er ubeseiret i den norske ligaen og har vunnet serie- og cupgull. Nå står de i sluttspillfinalen.

Se første sluttspillfinale mellom Vipers og Storhamar tirsdag fra kl. 18.00 på TV 2 Sport 2 og Play



TRIVES: Anna Vyakhireva stortrives i Vipers og Kristiansand. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Og de regjerende Champions League-mestrene er også klare for nok et Final4.

– Jeg føler det er mindre press her, men jeg vet at under Final4 så blir det… Det blir tøft. Men her stresser vi ikke og vi vet at vi kan gjøre det best mulig.

– Jeg er min verste fiende. Jeg jobber med det. Jeg lover.

Men «håndballballerinaen», som ble kåret til Årets publikumsfavoritt i den norske ligaen denne sesongen, er klar på én ting - målet er gull.

– Jeg tror virkelig på det. Det hadde vært en drøm.